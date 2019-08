Il governo nelle mani di Conte | «Non una somma | ma una vera coalizione»

governo - è stallo nelle trattative : il PD incolpa le 'ambizioni' di Luigi Di Maio : Le trattative per la composizione di un nuovo Governo dopo la crisi aperta da Matteo Salvini e le polemiche dimissioni del Presidente del Consiglio Conte si stanno pericolosamente complicando. Il Movimento Cinque Stelle, dopo l'incontro-fiume della scorsa notte con il PD ha annullato l'appuntamento concordato per questa mattina alle ore 11 a palazzo Chigi. La motivazione addotta dai vertici pentastellati è dovuta al tentennamento dei democratici ...

governo - tutto nelle mani di Mattarella (ma già ci sono i nomi del nuovo governo) : Il presidente della Repubblica sarà la chiave di volta del rebus della crisi d'agosto anche se sarà proprio Sergio...

governo : Conte a Salvini - ‘crisi si fanno in Parlamento - non nelle piazze’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Caro ministro dell’Interno, caro Matteo aprendo questa crisi di Governo ti sei assunto una grande responsabilità davanti al Paese, hai chiesto pieni poteri e ancora di recente ti ho sentito invocare la piazza a tuo sostegno: questa tua concezione mi preoccupa. Nel nostro Paese le crisi di Governo non si fanno nelle piazze, ma in Parlamento”. Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato. ...

Di Maio si mette nelle mani di Mattarella per un "governo del presidente" : E pensare che volevano l’impeachment. Ora invece Sergio Mattarella è l’àncora di salvezza a cui si aggrappa il Movimento 5 Stelle per dare un futuro alla legislatura e a se stesso senza troppi traumi interiori. Ormai tra i pentastellati l’idea di un governo di scopo, che tagli il numero dei parlamentari, riscriva la legge elettorale e approvi la nuova legge di bilancio, è stata sdoganata. E si è ...

Governo - “rimpasto o elezioni” : le sorti del governo nelle mani di Conte. E Di Maio annulla i comizi per “impegni istituzionali” : Ha osservato da lontano e senza commenti il voto in Aula sul Tav. Ha incontrato Matteo Salvini prima che andasse in piazza a Sabaudia per il comizio. Poi ha annullato la conferenza stampa pre estiva in programma per oggi. Ora è il premier Giuseppe Conte ad avere in mano le sorti del governo gialloverde.Il leader del Carroccio è riuscito nel suo intento: dare ultimatum senza strappare pubblicamente con gli alleati e tutte le strade rimangono ...

Migranti - Open Arms salva 52 persone al largo della Libia. Il governo italiano vara divieto di ingresso nelle acque nazionali : L’Ong Open Arms ha recuperato 52 Migranti nel Mediterraneo. Ma il Governo italiano ha emanato un provvedimento di “divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane”, firmato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e dai colleghi Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta. Secondo quanto comunicato dall’Ong spagnola, Oscar Camps, l’imbarcazione “stava affondando. Entrava acqua e ne aveva imbarcata così ...

M5s - Lezzi : “Se Lega vuole staccare spina al governo - non abbia paura e lo faccia. Ma non nelle feste di partito” : Durissimo attacco alla Lega pronunciato dal ministro del Sud, Barbara Lezzi, nel corso della trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24. Primo casus belli: le accuse rivolte dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia nei confronti dei 5 Stelle (“con lo stop all’autonomia vogliono favorire la lobby del Sud”). Lezzi è tranchant: “Io sto lavorando per il sistema Paese, e cioè sia per il Sud, sia per il Nord. Non intendo rispondere ...