Governo | PD e M5S si allontanano nella notte | intesa più difficile?

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Partito Democratico e Movimento 5 Stelle tornano ad incontrarsi di buon mattino, male parti si sono allontanate. Alle 8:30 di stamane era in programma un tavolo per il programma, ma fonti vicine ai pentastellati non hanno confermato. Dopo aver raggiunto l’di massima sul nome del premier Giuseppe Conte, i due partiti che stanno lavorando per comporre il nuovo esecutivo si sarebbero bloccati su altri nomi e/o poltrone. Il nodo sembra essere quello di Luigi Di Maio, che vorrebbe mantenere il ruolo di vicepremier (assieme ad un altro vicepresidente del Partito Democratico) o assumere l’incarico di Ministro dell’Interno, fin qui occupato da Matteo Salvini.Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato si è soffermato un attimo con i giornalisti entrando alla Camera per l’incontro tra le delegazioni di PD e Movimento. "Ribadisco, i veti non sono mai positivi", ha ...

