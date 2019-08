Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Solo nel 2018 Trump ha dichiarato emergenza nazionale la strage fatta dagli oppioidi fra gli americani, ma è dagli anni Novanta che negli Usa l’eccesso di prescrizione di farmaci crea dipendenza nella popolazione. A noi lo hanno mostrato prima le serie tv dei numeri reali. Negli anni 2000 i morti sono stati 400mila, più che negli incidenti stradali. Il primo imputato si chiamae si vendein, che èla causa della morte dello chef Andrea Zamperoni, non è il solo sotto accusa. Sono tutti i farmaci che provocano dipendenza come l’hydrocodone, noto come Vicodin, e l’oxycodone. Sono la prima causa di mortalità fra i giovani e nei kit di primo intervento c’è il loro primo antagonista: il naloxone. Ilè il più forte di tutti, ma la storia è uguale per tutti. I medici statunitensi hanno cominciato a prescrivere forti antidolorifici oppioidi per ...

allnews24eu : Fentanyl, l'oppioide che uccide si trova anche in Italia - AllNews24 - Solo nel 2018 Trump ha dichiarato emergen… - ClaudioAgos : RT @Virus1979C: Il Vietnam, per uccidere 60mila giovani americani, ha avuto bisogno di 15 anni. Al #Fentanyl sono bastati gli ultimi due. L… - cstambul : RT @Virus1979C: Il Vietnam, per uccidere 60mila giovani americani, ha avuto bisogno di 15 anni. Al #Fentanyl sono bastati gli ultimi due. L… -