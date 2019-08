El Camino | arriva il sequel di Breaking Bad

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Niccolò Sandroni Il filmdiBad è realtà: si chiama Ele sarà incentrato su Jesse Pinkman, vedremo anche Walter White?Bad finalmente ha un, dopo anni di digiuno i fan possono gioire. Da tempo si vociferava e si sperava in un proseguo della storia raccontata da Vince Gillian nelle cinque stagioni diBad e continuata, in parte, con lo spin-off Better Call Saul. Alcuni giorni fa l’attore Bob Odenkirk, che interpreta Saul Goodman in Better Call Saul e prima ancora inBad, aveva dichiarato a sorpresa che il filmsuBad era stato già girato. Ora Netflix ha rilasciato il primo trailer del film che si chiama Ele racconterà i fatti successivi all’ultimo episodio diBad, Felina, andato in onda in Italia il 9 novembre del 2013. La sinossi ufficiale presenta così il film: “Sulla scia degli eventi ...

infoitcultura : 'Breaking Bad', arriva il film: 'El Camino' a ottobre su Netflix - UGoscolo : @Giorginha1900 E ora arriva El Camino - Novecento1982 : Barbara Scattarelli -