Anna Tatangelo il post al mare fa impazzire il web poi lancia un’appello ai fan

Anna Tatangelo al mare fa impazzire il web - poi l'appello ai fan : «Per favore...» : Anna Tatangelo più sexy che mai: felice e sorridente, la cantante ciociara si gode giorni di relax al mare, tra spiagge e giri in barca. L'ultima foto postata su Instagram ha fatto...

Bianca Atzei e Stefano Corti - galeotto il concerto di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio : La musica ha il potere di unire le persone, e qualche volta anche di dare inizio a delle storie d’amore. È questo il caso di Bianca Atzei e Stefano Corti, una delle coppie dell’estate. La cantante e l’inviato de Le Iene fanno ormai coppia fissa da qualche tempo, ma finora non era ben chiaro come si fossero conosciuti, e questo è un dettaglio che Bianca svela in un’intervista al settimanale Confidenze come riporta ...

Gigi D'Alessio - lezione di napoletano al figlio Andrea/ Anna Tatangelo si scioglie : Gigi D'Alessio insegna al figlio Andrea a parlare napoletano: Anna Tatangelo si scioglie di fronte al video e commenta così.

Anna Tatangelo senza un filo di trucco : la foto che ha fatto il giro della rete : Anna Tatangelo è una delle vip più attive su Instagram. E bollenti: sono settimane che delizia i suoi tantissimi follower (su Instagram ne conta quasi un milione e mezzo) con scatti che fanno alzare la temperatura. La cantante di Sora è in forma super e le foto che posta – con una certa frequenza, a dirla tutta –ne sono la prova: fisico al top e curve da urlo incantano praticamente ogni giorno i suoi tanti ammiratori. E, non ci sarebbe nemmeno ...

Anna Tatangelo a Ragusa - sabato 3 agosto : Anna Tatangelo ospite d’eccezione della 25^ edizione del Premio Ragusani nel Mondo. Appuntamento sabato 3 agosto in piazza Libertà