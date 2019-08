Addio a Fabio | piccolo guerriero con la sindrome di West

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Aveva fatto uno dei suoi amati bagni al mare, poi il suo cuore ha smesso di battere. È morto cosìMuroni, 14enne, simbolo della città di Lodi, nato con una malattia rarissima: ladi. Una patologia che si presenta con spasmi molto forti a cui seguono crisi di pianto intenso, funzioni vitali al minimo e nel caso dicervello spento, nonostante le cure continue. Quando mamma Michelina e papà Vittorio hanno trovato il loro bambino senza vita, lunedì mattina,aveva smesso di respirare da qualche ora, probabilmente nella notte. Stavano per rientrare a Lodi, dopo alcuni giorni a Loano, in Liguria. «Un soggiorno climatico che aveva fatto bene a», ha raccontato al Corriere della Sera, il papà di. «Da tempo non lo vedevo così felice, ma quando gli avevano fatto la tracheotomia aveva imboccato un lento declino». Alla diagnosi della malattia, quando...

