Square Enix non ha intenzione di sviluppare un nuovo MMO dopo Final Fantasy XIV

Fonte : eurogamer

(Di martedì 27 agosto 2019) Nel 2002lanciò sul mercatoXI, primo MMORPG della serie. A quell'epoca i giochi di questo tipo non erano così comuni dato che World of Warcraft non era ancora stato pubblicato.Il gioco ha avuto una nutrita schiera di fan, tanto che la società ha in seguito deciso di pubblicareXIV, il cui inizio però non è stato propriamente roseo. Ora, grazie ad una nuova serie di contenuti sotto forma di DLC, il titolo ha ripreso il suo slancio, ma sembra che sarà l'ultimo della serie ad essere un MMORPG.Attraverso un'intervista il produttore e director Naoki Yoshida e lo sceneggiatore Banri Oda hanno affermato di non esserci nessun piano per un sequel online diXIV. Attualmente lo studio si concentrerà su nuovi contenuti del gioco esistente, senza doverper forza un capitolo diverso.Leggi altro...

