Nel Barese | boss mafioso ferito a colpi di pistola

(Di martedì 27 agosto 2019) Emanuela Carucci Si tratta di un 63enne che si trovava nelle campagne tra la provincia di Bari e la provincia Bat al momento dell'agguato. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono stati uccisi altri due esponenti della mafia locale. Si tratta di una guerra tra clan per il controllo del territorio Fa parte del clan Visaggio-Valerio l'uomo di 63 anni raggiunto da diversid'arma da fuoco mentre si trovava in auto nelle campagne di Trinitapoli, nel nord.Si tratta di Michele Visaggio, indicato come ildel gruppo Visaggio-Valerio di San Ferdinando di Puglia, della provincia Bat, come si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno". L'uomo è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale "Monsignor Raffaele Dimiccoli" di Barletta. Non si conoscono ancora le condizioni di salute dell'uomo, si sa solo che non è in pericolo di vita. Sul posto, per i ...

