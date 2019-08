NCIS 17 | Spoiler potrebbe restare più a lungo del previsto

NCIS - il ritorno di [SPOILER] nella diciassettesima stagione durerà almeno 3 episodi : NCIS, il ritorno di [SPOILER] durerà più a lungo di quanto ci aspettassimo. Spoiler sulla sedicesima stagione I fan di NCIS stanno aspettando con ansia la premiere della diciassettesima stagione visto il grande colpo di scena che si è svolto nel finale della sedicesima andato in onda a maggio negli Stati Uniti. Per i fan italiani però quel momento ancora non è arrivato perchè su Rai 2 la sedicesima stagione è in pausa e dovrebbe tornare in onda ...

Il Segreto - spoiler fine agosto : Gonzalo ama ancora Maria - FraNCISca ricatta il Sanchez : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, il grande sceneggiato di Aurora Guerra che ha raggiunto le 2000 puntate in Italia. Gli spoiler trasmessi a fine agosto rivelano che Fe Perez lascerà Puente Viejo con la morte nel cuore, mentre Maria Castaneda riceverà una lettera da Gonzalo Castro. Infine Francisca Montenegro metterà alle strette Roberto Sanchez con un'allettante proposta. Il Segreto: Fe lascia Puente Viejo Le anticipazioni de ...

Il Segreto - spoiler : Fernando sfugge ad una trappola di FraNCISca grazie a Mauricio : Non smette di stupire la popolare serie televisiva Il Segreto scritta da Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Italia nelle prossime settimane di programmazione svelano che Fernando Mesia manderà in malora una diabolica mossa di Francisca Montenegro. Quest’ultima, dopo aver organizzato nei minimi dettagli una trappola per il figlio del defunto Olmo e per Roberto Sanchez con l’obiettivo di togliersi di mezzo ...

Il segreto - spoiler del 29 luglio : FraNCISca vuole evitare che Maria torni a Cuba : Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola, 'Il segreto' che riesce a coinvolgere milioni di telespettatori curiosi di conoscere i cambiamenti riguardanti la vita dei personaggi principali. Le anticipazioni della puntata numero 2006, in onda sul piccolo schermo lunedì 29 luglio, svelano che al centro delle trame ci sarà la figura del dottor Alvaro Fernandez. L'uomo farà le dovute valutazioni per capire se sia il ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Prudencio affronta FraNCISca e annuncia le nozze con Lola : Torna l'appuntamento con Il Segreto, lo sceneggiato ideato da Aurora Guerra, in onda tutti i giorni su Canale 5. Nelle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto in Spagna, Don Berengario deciderà di rivelare a tutti la verità su Esther mentre Prudencio Ortega chiederà la mano di Lola dopo aver minacciato Francisca Montenegro. Il Segreto: Francisca delusa da Maria Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda in Spagna ...

Il Segreto - spoiler : Roberto rinuncia a partire con Maria a causa di FraNCISca : Nuovo appuntamento con la soap opera spagnola Il Segreto nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. I telespettatori italiani presto faranno la conoscenza del new entry Roberto Sanchez, che stravolgerà gli equilibri alla casona di Francisca Montenegro. Maria Castaneda quando apprenderà che la sua madrina e Fernando Mesia hanno cercato di convincere il suo amico ad abbandonare il paese per fargli prendere le distanze da lei, deciderà di tornare ...