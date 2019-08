Meteo | caldo e afa | oggi fino a 32°C Tanti temporali nell'interno

Meteo - altro che fine dell'estate : torna il caldo africano. Ma durerà solo tre giorni : Per quest'ultima settimana d'Agosto è atteso un ritorno del caldo africano sulla nostra penisola. L'anticiclone è infatti tornato, ma stavolta si tratterrà solamente per tre giorni. Dalla giornatadi oggi (26 agosto), spiega il sito 3BMeteo, lo spostamento verso i Balcani dell'aria depressionaria pro

Meteo - è ancora estate al cento per cento : fino a quando "resiste" il caldo africano : Si toccheranno i 35 gradi in ben cinque regioni, e gran caldo quasi dappertutto. da giovedì la situazione potrebbe cambiare...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : le previsioni Meteo. A Silverstone dominano sole e caldo : CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DEL GP DI Gran Bretagna DELLA MotoGP CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DEL GP DI Gran Bretagna DELLA MOTO2 CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DEL GP DI Gran Bretagna DELLA MOTO3 Che meteo vedremo oggi per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 del Motomondiale? Temperature basse e pioggia come la più classica tradizione inglese? Assolutamente no! Anzi. Ci attende una giornata di piena estate con sole e temperature che ...

Caldo e temporali : le previsioni Meteo per l'ultimo weekend di Agosto : Occhio alla bolla d'aria fredda: le previsioni meteo con gli ultimi aggiornamenti per la mattina di sabato 2 Agosto

Previsioni Meteo fino a fine agosto : dove pioverà e dove sarà più caldo? [DETTAGLI e MAPPE] : Stiamo annunciando da giorni una possibili crisi della stagione estiva e in effetti essa è già in atto, con rovesci e temporali che guadagneranno via via gran parte del territorio, anche del Centro Sud, nel corso di questo fine settimana. Parliamo di crisi, e non di temporanea fase instabile, perché le analisi sul medio-lungo periodo, non evidenziano un rafforzamento dell’alta pressione e un ritorno generale alla stabilità, bensì un ...

Previsioni Meteo 23 agosto. Dopo il caldo africano - arrivano i temporali nel weekend : Un'ultima parte della settimana all'insegna dell'instabilità. Già oggi 23 agosto, sono previsti temporali anche forti in particolare nel pomeriggio e nelle zone interne. Calo delle temperature, con gli ultimi picchi di calore tra Puglia, Basilicata e Calabria.Continua a leggere

Previsioni Meteo - fine del caldo : addio estate?/ Temporali e grandine nel weekend : Previsioni meteo, fine dell'estate a partire dal prossimo weekend? grandine e Temporali al posto del grande caldo, ecco dove.

Meteo - addio al caldo africano : nel week end arrivano i temporali : Il gran caldo? A breve sarà solo un ricordo. I temporali stanno diventando sempre più frequenti e nel weekend molte regioni verranno interessate da tuoni, fulmini e grandinate....

Previsioni Meteo 22 agosto : caldo in diminuzione - arrivano le piogge : L’ondata di caldo darà una tregua. L’anticiclone sul Mediterraneo inizierà ad indebolirsi e al suo posto, per alcuni giorni, si insedierà una blanda circolazione ciclonica, associata ad aria più fresca in quota che genererà un aumento dell’instabilità.Continua a leggere

Il caldo se ne va - arriva l'allerta Meteo : l'avviso della protezione civile : Forti temporali in arrivo sull'Italia: la protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse che...

Meteo : caldo su gran parte d'Italia - qualche temporale sui rilievi : Meteo | Dopo i temporali a tratti molto intensi rilevati nella serata di ieri sul nord-ovest, la situazione è in deciso miglioramento. L'egemonia dell'anticiclone africano proseguirà per l'intera...

Previsioni Meteo 21 agosto : temporali minacciano il Centro Nord - caldo rovente al Sud : Secondo le Previsioni meteo di oggi, mercoledì 21 agosto, temporali anche violenti sono previsti al Nord Ovest, in particolare su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, dove è prevista allerta gialla dalla Protezione civile per piogge e acquazzoni. Al Sud continua la bolla africana, con temperature che arrivano a toccare i 35 gradi. Ma il caldo ha le ore contate.Continua a leggere

Meteo - vicini alla svolta : quando finisce il caldo africano : Da oggi a domenica 25 agosto passeremo dal caldo africano ai temporali con grandine. Ultimi due giorni con temperature...

Meteo - vicini alla svolta : quando finisce il caldo africano : Da oggi a domenica 25 agosto passeremo dal caldo africano ai temporali con grandine. Ultimi due giorni con temperature...