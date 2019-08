Margherita di Savoia | uccide con un coltello da cucina il marito dopo una lite in casa

Margherita di Savoia - uccide il marito con un coltello da cucina dopo una lite : arrestata : Una lite dovuta alla separazione tra due coniugi è finita nel sangue a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani: una donna di 48 anni ha ucciso il marito di 53 colpendolo al collo con un coltello da cucina. L'uomo è deceduto poco prima dell'arrivo in ospedale, mentre lei è stata fermata dalle forze dell'ordine e portata in caserma.Continua a leggere