Red Bull Cliff Diving World Series | Gary Hunt e Rhiannan Iffland brillano a Mostar | De

F1 - GP Belgio 2019 : Max Verstappen è il vero anti-Hamilton. Red Bull in crescita esponenziale - ma il motore Honda faticherà a Spa e Monza : La Formula 1 si appresta finalmente a riaccendere i motori dopo la pausa estiva d’Agosto e si avvia verso due dei più affascinanti appuntamenti del calendario che ormai da molti anni inaugurano la seconda parte di stagione; i Gran Premi del Belgio e d’Italia sono infatti un binomio storico che accoglie i piloti al rientro dalle vacanze e li proietta in un ambiente carico di fascino e di storia che ha veramente pochi eguali ...

F1 - Max Verstappen : “La Red Bull cresce - ma il Mondiale è chiuso. Arrivare secondo non mi basta - ora sotto con Spa…” : Anche se Lewis Hamilton lo ha beffato a pochi chilometri dal traguardo del Gran Premio di Ungheria 2019 di F1, l’uomo del momento nella massima categoria del motorsport rimane Max Verstappen. L’olandese sta disputando una annata straordinaria, impreziosita da due successi, con la sensazione che stia davvero diventando il miglior pilota del lotto. Per il momento il portacolori della Red Bull si gode gli ultimi giorni di riposo e punta ...

Formula 1 - sorprendente retroscena in casa Red Bull : il sedile di Gasly offerto a… Fernando Alonso : Secondo la stampa spagnola, Horner e Marko avrebbero offerto il sedile di Gasly ad Alonso, ricevendo però un cortese rifiuto Non ha atteso la fine della stagione la Red Bull per cambiare la propria line-up, il team di Milton Keynes infatti ha deciso di promuovere Alexander Albon come nuovo compagno di Max Verstappen, retrocedendo invece Pierre Gasly in Toro Rosso al fianco di Daniil Kvyat. LaPresse/Photo4 Una decisione maturata nella pausa ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari e lo sviluppo - questo sconosciuto…Red Bull e Mercedes progrediscono - non il Cavallino : Riavvolgere il nastro e tornare ai test a Barcellona di F1 in casa Ferrari potrebbe portare all’accompagnamento di “Just My Imagination” dei Cramberries. Solo un’illusione in Catalogna. Una macchina che sembrava nata bene, performante sulle gomme e facile da portare al limite. La Rossa è rimasta lì perché dopo 12 round disputati le vittorie sono zero contro le dieci della Mercedes e le due della Red Bull. Una prima parte ...

F1 - l’annus horribilis della Ferrari. Mondiale sempre fuori portata - ora l’antagonista della Mercedes è la Red Bull : Proviamo a fare due rapidi conteggi. Sono 298 i giorni che ci separano dall’ultima vittoria di una Ferrari in un GP nel Mondiale di Formula Uno. Si tratta del successo di Kimi Raikkonen ad Austin nel Gran Premio degli Stati Uniti 2018 ad Austin. Sono 354, invece, quelli che distanziano Sebastian Vettel dalla sua ultima vittoria: il Gran Premio del Belgio 2018. Casualità, si tornerà a correre proprio a Spa al termine delle vacanze agostane ...

Formula 1 – Albon in Red Bull - il britannico incredulo : “è surreale avere avuto questa incredibile opportunità” : Gasly retrocesso, Albon promosso in Red Bull: l’emozione del giovane pilota britannico Pierre Gasly è stato retrocesso in Toro Rosso, mentre al suo posto a bordo della Red Bull dal prossimo appuntamento di Formula 1 ci sarà il giovane Albon. Una forte emozione per il 23enne inglese: “è surreale aver avuto questa incredibile opportunità da Red Bull Racing. Non potrà mai ringraziarli abbastanza per aver creduto in me e fatto il ...

F1 - mercato 2020 : tutte le trattative e gli affari già conclusi. Luca Ghiotto sogna la Red Bull. Vettel verso la conferma in Ferrari : Tempo di vacanze in generale, visto che ormai ci troviamo ormai a Ferragosto, ed anche per la Formula Uno. La massima categoria del motorsport ha salutato l’azione con l’ennesimo successo di Lewis Hamilton che, ormai, ha già in tasca il suo sesto titolo iridato della carriera. Tutto è tranquillo, dunque, sul fronte della classifica generale e ci attende un finale di stagione nel quale l’inglese andrà a ritoccare ulteriormente i ...

Scambio Red Bull-Toro Rosso : fuori Gasly e dentro Albon : Pierre Gasly non sarà più un pilota della Red Bull Aston Martin per questa stagione. Con un comunicato pubblicato sull'account ufficiale della Red Bull, la scuderia anglo-austriaca rende nota la sua decisione di sostituire il pilota transalpino con il poco più giovane rookie thailandese Alexander Albon, il quale sarà chiamato al compito di far meglio del suo predecessore e di non sfigurare (eccessivamente) nel confronto col suo futuro compagno ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Valentino Rossi riparte dal Red Bull Ring con il sorriso - il peggio è passato? : Nel calendario del Mondiale MotoGP 2019 affisso nei box del team Yamaha, un Gran Premio era cerchiato con il colore nero, perchè il timore di una gara decisamente complicata era notevole. Si trattava proprio del Gran Premio d’Austria. Per quale motivo? La conformazione del tracciato del Red Bull Ring sembrava davvero la nemesi per la moto di Iwata. I lungh rettilinei del circuito della Stiria rischiavano di far pagare decimi preziosi nei ...