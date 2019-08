LIVE Fognini-Opelka | US Open 2019 in DIRETTA | 3-6 4-6 5-4 | Fognini ottiene il controbreak

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Doppio fallo diche non inizia bene questo undicesimo game del terzo set 5-5 nel terzo set: corto il pallonetto die il ligure al servizio 40-30 Dritto sbagliato malamente dache dà modo adi recuperare e di avere una palla del 5-5 nel terzo set 30-30 Servizio vincente centrale di, che trova conforto con la prima in battuta 15-30 Regalo di, invece, con un dritto affossato in rete non da lui 0-30 Doppio fallo ed errore gratuito diche continua a farne di tutti i colori in questo momento. Attenzione! Ace a uscire die l’azzurro conduce dunque 5-4 nel terzo set.servirà per rimanere nel terzo parziale 40-0 Esce anche il dritto diche sta sbagliando molto e tre palle del 5-4 pernel terzo set 30-0 Out il rovescio in risposta diche fatica ...

