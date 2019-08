La vita dei ballerini è molto difficile Roberto Bolle prende le difese del piccolo

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 26 agosto 2019) Criticato per la scelta di studiare danza,sui socialposizione contro chi ha deriso ilGeorge, figlio di William e Kate. Terzo in linea di successione al trono d’Inghilterra, il figlio di William e Kate, sta per iniziare la sua formazione scolastica sorretto dai genitori che permettono al royal baby di avere un’istruzione a tutto tondo, che esuli anche dai libri di testo.IlGeorge infatti studierà danza. Una volta che la notizia è trapelata in rete, l’erde è stato preso di mira da chi non vedrebbe di buon occhio la scelta. In sua difesa arriva persino, celebre ballerino e sostenitore di una danza aperta a tutti, sia a uomini che donne.La presa di posizione diè arrivata dopo la strana reazione avuta in tv da Lara Spencer, giornalista di Good Morning America, la quale ha raccontato in maniera scomposta ...

lucianonobili : Alla festa della #Lega di #Salvini servono la pizza #Aquarius e la pizza #SeaWatch. Per ridere dei disperati che ri… - matteosalvinimi : Da una parte le manovre “salva-poltrona”, decise nel chiuso dei palazzi, di chi teme il giudizio del popolo, dall’a… - pietroraffa : E su 'non è un colpo di stato, è un colpo di sole. Questo è il Parlamento, non il Papeete', #Renzi asfalta #Salvini… -