Governo - vertice M5S con Di Maio e i big. Entro le 19 indicazioni a Mattarella : È in programma a pranzo un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit sono previsti Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Alessandro Di...

Governo - vertice M5S con Di Maio e il big. Il Quirinale chiede risposte ai partiti entro le 19 : È in programma a pranzo un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit sono previsti Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Alessandro Di...

Governo - vertice M5S con Di Maio e il big. Il Quirinale chiede risposte ai partiti entro le 19 : È in programma a pranzo un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit sono previsti Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Alessandro Di...

Governo - vertice M5S con Di Maio - Casaleggio e Fico. Il Quirinale chiede risposte ai partiti entro le 19 : È in programma a pranzo un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit sono previsti Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Alessandro Di...

Governo - Zingaretti a M5s : "Ascoltiamoci" | Vertice dei big pentastellati | Mattarella vuole notizie per le 19 di stasera : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al Vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Governo - vertice M5S con Di Maio - Casaleggio - Di Battista e Fico per decidere la linea : È in programma prima di pranzo un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit sono previsti Luigi Di Maio, Davide Casaleggio,...

Governo - Zingaretti a M5s : "Dobbiamo ascoltarci a vicenda - lavoriamo a una soluzione seria" | Vertice con Di Maio? : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al Vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Governo PD-M5S - ZINGARETTI "NO CONTE PREMIER"/ "Domani vertice sul programma" : Trattativa M5s-Pd per nuovo GOVERNO post-crisi, ZINGARETTI 'ho detto a Di Maio no a Premier CONTE. Domani tavolo insieme per il programma'

Governo - Conte : «Chiusa stagione con la Lega. Mio bis? Contano i programmi». Vertice Stato maggiore Pd a Roma : «Quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi...

Governo - Conte : «Chiusa stagione con la Lega. Mio bis? Contano i programmi». Vertice Stato maggiore Pd a Roma : «Quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi...

Governo - faccia a faccia a Roma tra Di Maio e Zingaretti. Il leader M5s ha chiesto che Conte rimanga premier. Due ore di vertice tra i capigruppo : “Clima positivo” – LA DIRETTA : Prima l’incontro tra i capigruppo di Pd e Movimento 5 stelle. Poi, in serata, la cena tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, durante la quale il leader M5s ha chiesto che i democratici accettino la riconferma del premier Giuseppe Conte. Sono ore delicate di trattative e il “clima”, dicono le parti, “è positivo e costruttivo“. Anche se rimangono alcuni nodi delicati da sciogliere. Il primo è proprio quello del ...

Governo - M5S e Pd vanno avanti. «Vertice Di Maio-Zingaretti entro martedì»? : Governo, «Niente di insormontabile», dice il Pd. «Dal taglio dei parlamentari dipende il dialogo», replica il M5S al termine dell'incontro dalle 14.15 alle 16 alla Camera...

Governo - M5S e Pd vanno avanti. «Vertice Di Maio-Zingaretti entro martedì»? : Governo, «Niente di insormontabile», dice il Pd. «Dal taglio dei parlamentari dipende il dialogo», replica il M5S al termine dell'incontro dalle 14.15 alle 16 alla Camera...

Crisi Governo - avanti trattativa M5S-Pd : «Prima di martedì vertice Di Maio-Zingaretti» : Terminato il primo incontro tra le delegazioni. Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Non andiamo a tavoli con altre forze politiche». Si lavora «in modo da arrivare martedì con un programma condiviso»