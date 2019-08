Giuseppe Conte sarà al vertice tra M5s e Pd Senza vergogna | la sua offerta oscena per

Giuseppe Conte pronto a tornare al governo come premier : così può rovinare il piano di Renzi : Durante il G7 a Biarritz la vera star è Giuseppe Conte. Non tanto per la sua spiccata personalità o per il suo ammirevole operato, quanto più per essere al centro di una crisi di governo talmente strana da incuriosire tutti. E così il premier uscente deve replicare alle domande di Angela Merkel, Emm

Giuseppe Conte - Repubblica cambia idea : "Antagonista di Salvini". Il tentativo per convincere i lettori : "Il cambiamento di Conte". Repubblica intitola così l'articolo dedicato al premier uscente, lo stesso che fino a qualche mese fa - quando ancora spalleggiava il governo gialloverde - veniva preso di mira dal quotidiano. Peccato però che i tempi cambiano e in fretta, quasi come i giudizi. Ad oggi, co

Quelle pressioni su Nicola Zingaretti per dire ok a Giuseppe Conte - l'incolore politico : Il presidente del Consiglio uscente viene dipinto dai suoi sostenitori come uno statista super partes. Ma è tutto l'opposto. Ed è la cosa più lontana dal concetto di discontinuità chiesto dal segretario Pd. Che ora ha tre strade davanti La crisi di governo come un reality show. Che sta devastando la realtà" Consultazioni, Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio in trattativa: sarà un premier donna?" La corrida cieca della crisi macha. Due nomi per ...

M5S-Pd - il problema è l’alleanza. Non Giuseppe Conte : La trattativa tra Pd e Movimento Cinque Stelle per un nuovo governo è appesa al ruolo di Giuseppe Conte: deve rimanere presidente del Consiglio come garante dell’alleanza (linea M5S) o deve farsi da parte come segno visibile di una rottura con il passato gialloverde (linea Pd)?Conte si è presentato nel suo discorso di insediamento, oltre un anno fa, come “avvocato del popolo”, chiamato a vigilare su quella strana forma di coalizione costruita ...

Sondaggi - croce e delizia per Giuseppe Conte : al top solo se fa un partito "tutto suo" : 'Noto Sondaggi' ha 'pesato' l'appeal elettorale del presidente del Consiglio: un suo partito volerebbe addirittura all'11...

Giuseppe Conte - Beppe Grillo lo blinda : "Dovrà essere lui il premier". E Roberto Fico si mette da parte : Beppe Grillo è tornato in politica, o meglio, è tornato a essere il vero leader del Movimento 5 Stelle.Il capo politico Luigi Di Maio e il guru Davide Casaleggio arrancano di fronte al nuovo progetto con il Partito Democratico e così a prendere le redini ci pensa il comico genovese. A dimostrazione

Luigi Di Maio - telefonata a Nicola Zingaretti : "Giuseppe Conte premier". La trattativa si arena sulle poltrone : C'è stata una telefonata stamattina tra il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti. A quanto si apprende da fonti qualificate, nel corso del colloquio, il vicepremier grillino avrebbe nuovamente proposto il nome di Giuseppe Conte come premier del prossimo

Roberto Fico o Giuseppe Conte? I 5 stelle voteranno su Rousseau : La formulazione del quesito non è ancora chiarissima, ma la decisione appare definitiva: la scelta su come uscire dall'impasse determinata dalla crisi di governo sarà affidata ai militanti iscritti sulla piattaforma Rousseau. In particolare, bisogna considerare che dopo ore di trattative resta un nodo fondamentale, legato al ruolo che dovrebbe avere il Presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte. Come noto, la delegazione dei 5 stelle ha ...

Giuseppe Conte - perché il nome del premier uscente blocca la trattativa : la trincea M5s e le resistenze del Pd. Che prova la carta Fico : “Giuseppe Conte non si tocca”. “Tutto ma non Giuseppe Conte”. Si è bloccata qui la trattativa tra Movimento 5 stelle e Pd, nel punto dove sarebbe stato più facile che si bloccasse: il nome del presidente del Consiglio di un futuro governo giallorosso. E’ il vicolo cieco che i pontieri hanno cercato di evitare il più a lungo possibile, ma nel quale i partiti, consapevolmente o meno, si sono infilati dopo poche ore. ...

Giuseppe Conte - perché il nome del premier uscente blocca la trattativa : la trincea M5s e le resistenze del Pd (Zingaretti e Gentiloni in testa) : “Giuseppe Conte non si tocca”. “Tutto ma non Giuseppe Conte”. Si è bloccata qui la trattativa tra Movimento 5 stelle e Pd, nel punto dove sarebbe stato più facile che si bloccasse: il nome del presidente del Consiglio di un futuro governo giallorosso. E’ il vicolo cieco che i pontieri hanno cercato di evitare il più a lungo possibile, ma nel quale i partiti, consapevolmente o meno, si sono infilati dopo poche ore. ...

Giuseppe Conte : "La stagione con la Lega è chiusa. Io di nuovo premier? Non è una questione di persone" : "Non rinnego l'esperienza politica con la Lega, ma quella stagione politica è per me chiusa e non si potrà riaprire". Giuseppe Conte parla dopo il suo arrivo a Biarritz per il G7 e sull'ipotesi di un suo nuovo ruolo da presidente del Consiglio di un governo giallo-rosso resta vago: "Conte bis? Io no

Giuseppe Conte a Biarritz per il G7 : "Mai più con la Lega" : “Quella con la Lega è una questione politica per me chiusa e che non si potrà aprire mai più”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Biarritz, in Francia, dove si tiene il G7. Sul nuovo governo poi dice che “non è questione di persone, ma di programmi. Gli uomini sono secondari”.“Sono fasi delicate per il presente e il futuro della nostra Nazione che, però, ...

Totonomi - chi prenderà il posto di Giuseppe Conte : sale Enrico Giovannini ma spunta l'ex ministro Massimo Bray : Mentre vanno avanti le trattative tra Movimento Cinque stelle e Pd per trovare un'intesa e dar vita a un governo giallo-rosso, è partito il Totonomi a Palazzo Chigi. Chi prenderà infatti il posto di Giuseppe Conte? Al momento le chance che Roberto Fico, attuale presidente della Camera possa diventar

"Questo Pd dovrebbe solo dire sì ai 10 punti - dire sì a Giuseppe Conte e seguire chi ha una identità e un’idea di Italia del futuro : il Movimento 5 Stelle" : Il Pd dica sì ai 10 punti del M5S e a Giuseppe Conte come premier. A scriverlo, su Facebook, è il socio di Rousseau Massimo Bugani, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale a Bologna, il quale avverte: “Noi del voto non dobbiamo avere paura”. “Salvini - dice l’esponente grillino - ci ha follemente cacciati in questa situazione e l’ha fatto come il personaggio della canzone di Vecchioni ...