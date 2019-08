Zingaretti ribadisce il ' no' a un Conte-bis M5s | Nessun confronto è possibile con

Fonte : agi

(Di domenica 25 agosto 2019) Nel corso del colloquio telefonico intercorso oggi tra Nicolae Luigi Di Maio il segretario Dem, a quanto si apprende, avrebbe ribadito "il no ad un nuovo esecutivo guidato da Giuseppe", come già aveva spiegato nel faccia a faccia di venerdì sera "per la necessità di marcare una discontinuità" con l'attuale governo. Fonti Pd sottolineano che "si sta comunque cercando una soluzione" e il dialogo prosegue. Il segretario Dem però avrebbe espresso un certo "malessere" per i continui ultimatum sui nomi lanciati dai 5 Stelle. Per il Movimento 5 stelle intanto "la lealtà a Giuseppenon si discute, a lui riconosciamo le grandissime capacità dimostrate da Premier, dire di no aper trovare altri nomi figli di strategie politiche, significa indebolire il Paese. Non vorremmo che fosse una scusa per tornare al voto. In tal casoe i suoi devono ...

