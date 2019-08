Quello che nessuno dice su Mimmo Lucano e il padre malato

Pensa di stare per morire e confessa un segreto terribile - poi i medici riescono a guarirlo e Quello che accade è terribile : Un uomo di 57 anni ha avuto un ictus e, in quei momenti, poiché era convinto di stare per morire, ha confessato che 32 anni prima aveva ucciso un uomo, un suo vicino di casa perché temeva avesse una reazione con la moglie. Questo delitto era rimasto, appunto per 32 anni, senza un colpevole ma, con quella confessione, la polizia ha riaperto il caso. Questa vicenda si è svolta nel Tennesee dove esiste la pena do morte. In seguito, i medici che ...

Uomini e Donne - il “braccio destro” di Maria De Filippi furibonda con un’utente social : “Ti meno forte! Stro**a cattiva. Invidiosa sfigata - ti potesse venire un decimo di Quello che passo io” : Estate bollente per Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel mirino sui social è finita l’autrice Raffaella Mennoia, capoprogetto anche di Temptation Island, con gli attacchi dell’ex tronista Teresa Cilia e dell’ex corteggiatore, poi opinionista, Mario Serpa. La Mennoia è tornata attiva sui social dopo qualche giorno di pausa e ha perso le staffe lasciandosi andare a una serie di sfoghi ...

Ladri di notte provano a rubare del carburante ma Quello che accade non era previsto : Questa vicenda è accaduta in Australia dove due Ladri avevano deciso di andare presso un autobus turistico parcheggiato a Laverton, in Australia e rubare del carburante. Forse perchè al buio e forse anche perchè un po’ imbranati, i Ladri invece che aspirare il carburante hanno sbagliato e confuso il buco e hanno aspirato dal serbatoio delle acque reflue e poi sono fuggiti convinti di aver messo a punto un bel colpo. Chissà quando se ne ...

La furia di Raffaella Mennoia : “Ti meno forte - potesse venirti un decimo di Quello che passo io” : Raffaella Mennoia, finita nell’occhio del ciclone per la bufera che si è abbattuta su Uomini e Donne dopo le dichiarazioni social di Teresa Cilia e Mario Serpa, replica con veemenza a un attacco ricevuto via Instagram. L’autrice del dating show condotto da Maria De Filippi è tornata attiva sul suo profilo solo qualche giorno fa. “Ho ricevuto insulti terribili” aveva detto senza però addentrarsi nella questione. Poche ore fa, invece, ha perso le ...

Mentre sta volando chiede di usare il wc - le dicono di no e Quello che succede dopo è incredibile : Una donna era su un volo e viaggiava in classe economica. Ad un certo punto, avendo dei bisogni fisiologici da espletare e si è rivolta al personale di bordo chiedendo di poter usare il wc ma non quello della classe dove si trovava e cioè quello economica, bensì quello della business class. Il personale di bordo le ha detto che era impossibile cambiare classe e, a quel punto, la donna è andata fuori di sè. Prima con le parole e poi ...

Ciglia finte : tutto Quello che c’è da sapere : Tra gli elementi che contribuiscono a rendere un viso più bello e attraente, soprattutto in una donna, ci sono proprio le Ciglia: considerate come la cornice ideale degli occhi, le Ciglia non solo contribuiscono a proteggere l’occhio dall’ingresso di eventuali corpi estranei come corpuscoli di polvere o allergeni, ma regalano allo sguardo un appeal e una profondità uniche. Per questo da sempre le donne dedicano una cura particolare a questo non ...

Girano per mercatini e sono attratti da una ciotola bianca che costa 3 euro - l’acquistano e Quello che accade dopo è straordinario : Una famiglia che andava spesso in giro per mercatini, un giorno fece un acquisto proprio da uno dei mercatini di una ciotola bianca molto deliziosa , semplicissima che pagò tre euro. La ciotola per molto tempo venne messa tra le tazzine del caffè ma un giorno la famiglia decise di farla valutare e quello che scoprì fu straordinario: la ciotola apparteneva alla dinastia Song , una dinastia di oltre 1.000 anni . La ciotola, è stata valutata ...

Va al ristorante a mangiare con la sua bambina che le chiede di poter andare in bagno da sola - dopo un po’ la bambina non torna e la mamma si precipita da lei - Quello che vede è orribile : Una mamma, Nicole Langmead , era andata al ristorante insieme alla sua bambina di quattro anni Kaya. Ad un certo punto la bambina aveva bisogno di andare in bagno e aveva chiesto alla mamma di poter andare da sola. La mamma l’aveva accontentata ma, dopo un po’ che non tornava, si era preoccupata e si era precipitata da lei. Poco prima che la sua bambina andasse in bagno la donna aveva visto due ragazzine uscire dal bagno ridendo tra loro ma ...

Quello che c'è da sapere sulla Ong Open Arms : Mauro Indelicato La storia e le controversie che riguardano l'Ong spagnola "Open Arms", una delle più attive nel Mediterraneo ed in special modo lungo la rotta libica La Open Arms è un’organizzazione non governativa che opera nel Mediterraneo con alcune navi addette al soccorso di barconi in difficoltà. Si tratta di dunque di una delle Ong che dal 2015 in poi intraprendono attività di ricerca lungo il Mediterraneo ed in special modo ...

"Difficile rendere una prelibatezza Quello che fino a ieri era indigeribile" dice Cuperlo : “O la svolta o le urne”. Non usa mezze misure Gianni Cuperlo, “zingarettiano” di sicuro dai tempi in cui entrambi militavano nella Fgci, la Federazione dei giovani comunisti, di cui Cuperlo è stato anche segretario, nella breve intervista al Corriere della Sera nella edizione per la sola edicola. E se la componente che fa capo al segretario è stata contraria fino all'ultimo ad un governo con i 5 Stelle, il cambio di passo significa che “un nuovo ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Il mio obiettivo è quello di tornare a essere Quello che ero” : Alla vigilia della Vuelta Fabio Aru, italiano di punta per il GT iberico, rilascia una lunga intervista al Corriere dello Sport nella quale riversa sensazioni ed emozioni non solo sulla corsa a tappe che sarà, ma soprattutto su quanto passato dall’operazione fino al buon Tour de France. L’operazione ha chiuso un periodo buio: “Un intervento è sempre un passaggio delicato, non sai mai cosa può succedere. La strada mi sta dicendo ...

Vince alla lotteria 16 milioni di dollari ma Quello che accade dopo non se lo aspetterebbe nessuno : Un uomo ha giocato alla lotteria e ha vinto. Felicissimo ha scoperto che la somma vinta era pari a 16 milioni di dollari. L’uomo non credeva i propri occhi quando ha visto la cifra ed era fuori di se dalla gioia. L’uomo, Fabio de Barros, di Cuiaba, però, da un certo punto è stato contattato dalla polizia che aveva una comunicazione urgentissima da dargli: la polizia aveva appena scoperto che qualcuno stava organizzando il suo omicidio ...

Donna cammina per strada e viene colpita da qualcosa che cade dall’alto - Quello che succede dopo è sconcertante : Una Donna stava passeggiando per strada e, ad un certo punto, qualcosa che è caduta dall’alto l’ha colpita in testa così inaspettatamente che la Donna ci ha messo qualche minuto per riprendersi. La Donna, spaventata e incredula, ha cercato di capire cosa fosse caduto da uno dei balconi del condominio vicino al quale era mentre le era caduto addosso qualcosa e, insieme alle persone che erano li vicine, ha capito di cosa si trattava: un ...

Quello che so di lei : Il Film con Catherine Deneuve Stasera su Rai 3 : Nel Film di Martin Provost, in onda questa sera alle 21.05 su Rai Tre, interpretato anche da Catherine Frot, l'attrice è una donna che dal passato ripiomba nella vita della figlia di un uomo un tempo amato.