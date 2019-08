MotoGp | Valentino Rossi deluso | il Dottore ‘accoglie’ con amarezza il quarto posto di

VIDEO MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi della gara. Rins beffa Marquez - Valentino Rossi 4° - Dovizioso cade : A Silverstone si è corso uno spettacolare GP di Gran Bretagna 2019, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Alex Rins ha vinto grazie a un magistrale sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva riuscendo a beffare il connazionale per appena 13 millesimi, lo spagnolo si è imposto in sella alla sua Suzuki conquistando il secondo sigillo stagionale mentre l’alfiere della Honda è stato sconfitto ancora una volta negli ultimi metri come ...

MotoGp - Alex Rins in volata batte Marc Marquez. Valentino Rossi quarto : Alex Rins ha vinto al fotofinish il Gran Premio di Gran Bretagna per la classe MotoGp davanti a Marc Marquez, superato all’ultima curva sul rettilineo finale. Completa il podio Maverick Vinales, terzo con la Yamaha davanti al compagno di squadra Valentino Rossi. È terminata alla prima curva invece l

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : risultati e classifica. Rins beffa Marquez - Valentino Rossi 4° - Dovizioso caduto : Alex Rins ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP, grazie a un sorpasso da brividi all’ultima curva su Marc Marquez e trionfando per appena 13 millesimi. Maverick Vinales ha completato il podio precedendo Valentino Rossi che si è dovuto accontentare del quarto posto. Andrea Dovizioso è caduto alla prima curva in seguito a un contatto con Fabio Quartararo, la Ducati è andata in fiamme e la corsa dei due ...

MotoGp – Valentino Rossi fra warm up e fan speciali : “pronto per la gara. Lando Norris? Un grande!” : Dopo il warm up di Silverstone Valentino Rossi riceve la visita di un fan speciale come Lando Norris: il ‘Dottore’ sorridente e in fiducia in vista della gara Secondo posto in griglia, velocità confermata da un quarto posto nel warm up: Valentino Rossi ha più di un motivo per sorridere in vista della gara di Silverstone. Sorriso che gli ha anche strappato la visita di Lando Norris, giovane pilota di F1 emozionatissimo nel ...

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - Valentino Rossi sogna la vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO JACK MILLER NELLA GHIAIA NEL WARM-UP La presentazione della gara – La griglia di partenza – La cronaca del warm up Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sullo storico tracciato di Silverstone. Le previsioni meteo parlano di sole e temperature attorno ai 30 °C, condizioni ideali per una corsa che si ...

MotoGp – Lando Norris - che emozione l’incontro con Valentino Rossi : “mi ha promesso che correremo una gara insieme!” : Lando Norris incontra il suo idolo Valentino Rossi: grande emozione per il pilota di F1 che strappa al ‘Dottore’ la promessa di correre una gara insieme Si è aggirato nel paddock felice come un bambino, respirando per la prima volta l’amosferta della MotoGp; ha osservato ogni dettaglio di quelle moto così lontane dalle monoposto di F1 che è abituato a guidare, ma che gli sono sembrate così ‘simili’; poi gli ...

MotoGp – Concluso il warm up di Silverstone : Quartararo insidia Marquez - Valentino Rossi non molla [TEMPI] : Fabio Quartararo fa registrare il miglior tempo nel warmp up del Gp di Silverstone: il giovane rookie si piazza davanti a Marquez e Dovizioso. Quarto posto per Valentino Rossi Dopo il warm up di Moto3, eccezionalmente prima di quello di Moto2, scendono subito in pista i piloti della classe regina per il warm up di MotoGp. Nel quarto d’ora che concede ai piloti l’ultima possibilità di studiare la pista e scegliere il miglior set ...

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : warm-up in tempo reale - Valentino Rossi sceglie le gomme per la gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La griglia di partenza – Le parole di Rossi – Le cronaca delle qualifiche – Le dichiarazioni di Marquez – Le parole di Dovizioso – La sfida Rossi-Marquez – L’analisi su Rossi – Rossi può vincere? Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP. Il circuito di Silverstone elegge il suo “Re” in ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : il nuovo capitolo della saga Valentino Rossi-Marquez è pronto a prendere vita : In quest giorni il tracciato di Silverstone è stato letteralmente ricoperto di belle parole da parte di tutti i piloti e addetti ai lavori, dopo che il nuovo asfalto ha eliminato totalmente i recenti problemi di buche e disconnessioni presenti (e, si spera, anche quelli dello scarso drenaggio anche se non si ha avuto l’occasione di testare questo particolare) che avevano letteralmente fatto impazzire tutti fino all’ultima edizione ...

MotoGp – Che stoccata di Valentino Rossi alla Yamaha : “sta iniziando a lavorare su cose intelligenti” : Valentino Rossi sincero nel post qualifiche del Gp della Gran Bretagna: che stoccata alla Yamaha da Silverstone E’ un sabato felice e soddisfacente quello di oggi a Silverstone per Valentino Rossi: dopo un weekend in pista positivo il Dottore è riuscito a chiudere al secondo posto le qualifiche del Gp della Gran Bretagna, partendo domani in gara alle spalle solo di Marc Marquez e davanti a Jack Miller. AFP/LaPresse Al termine delle ...

MotoGp – Valentino Rossi 2° in qualifica a Silverstone : la reazione felice del Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi pazzo di gioia: la reazione del Dottore dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp della Gran Bretagna Valentino Rossi ha conquistato oggi una speciale prima fila a Silverstone: il Dottore ha chiuso al secondo posto le qualifiche del Gp della Gran Bretagna, alle spalle solo di Marc Marquez, dopo aver effettuato un giro in solitaria nel quale ha tirato proprio il suo rivale della Honda. Un risultato pazzesco che ridona ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : Valentino Rossi in seconda posizione - lanciato il guanto di sfida a Marc Marquez : Le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019 di MotoGP hanno rilanciato per l’ennesima volta tra i Grandissimi l’infinito Valentino Rossi che si è classificato in seconda posizione arrendendosi solamente al cannibale Marc Marquez, autore dell’ottava pole position stagionale. Il pesarese pare davvero rinato dopo la pausa estiva che gli è sicuramente servita per ricaricare le energie mentali e tornare a comandare a ...

MotoGp – Strette di mano e complimenti : scene da applausi al parco chiuso di Silverstone tra Marquez e Valentino Rossi [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez da applausi al parco chiuso: complimenti e Strette di mano nel post qualifiche britannico Un ultimo giro spettacolare oggi in qualifica a Silverstone: Marc Marquez ha conquistato una fantastica pole position seguendo la scia di Valentino Rossi, che ha chiuso la sessione al secondo posto, davanti a Jack Miller. Una prestazione da applausi per entrambi i piloti che, nonostante le vecchie liti, si sono scambiati ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : Valentino Rossi scatenato - Yamaha rinata a Silverstone. I motivi della risurrezione e la grinta del Dottore : si può vincere? : Se il venerdì di Silverstone aveva fatto ben sperare, le qualifiche odierne del GP di Gran Bretagna 2019 della MotoGP lo hanno confermato: la pista inglese è ideale per la Yamaha. Valentino Rossi, dopo tempi importanti nel corso delle quattro sessioni di prove libere, ha centrato la piazza d’onore nella griglia di partenza, riuscendo a conquistare una prima fila che gli mancava addirittura dal terzo appuntamento stagionale, ovvero il GP di ...