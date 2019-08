CdS – Tra Napoli e Llorente esiste un patto d’onore | domani si può chiudere

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 25 agosto 2019) Tra ilund’onore:si potrebbeSecondo il Corriere dello Sport,potrebbe essere il giorno decisivo per l’acquisto di. In cima ai desideri delresta Mauro Icardi, ma in mancanza di una sua decisione sul trasferimento in azzurro lo spagnolo resta la prima alternativa. Il quotidiano sportivo rivela chealle 16 è previsto un appuntamento telefonico con Jesus, fratello e manager dell’ex Tottenham, dopo che ilavrà già ottenuto la risposta della priorità Maurito. Da diverso tempo, infatti, ci sarebbe und’onore tra le parti, valido fino a, il giorno X per le manovre offensive partenopeo. Se aldovesse scappare via l’affare-Icardi, varrà ciò che Giuntoli e l’entourage disi sono detti: biennale a 2,5 milioni di euro annui e tutto sullo ...

