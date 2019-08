Canottaggio | Mondiali Linz 2019 | vincono in batteria i doppi pesi leggeri | che

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) Sono scattati idie paradi, in Austria, che nella sessione mattutina di oggi hanno visto disputarsi le batterie di undici specialità, delle quali sette olimpiche, due paralimpiche e due non olimpiche. L’Italia, che schierava dieci equipaggi, piazza subito due imbarcazioni olimpiche in semifinale ed altre quattro ai quarti. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel quattro di coppia senior maschile, dove l’Italia è campione del mondo in carica, gli azzurri Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili sono secondi in 5’54″11 alle spalle dell’Olanda, che li ha battuti agli Europei, prima in 5’47″00, ma entrambe passano assieme alle semifinali. Nel quattro senza senior maschile invece l’Italia, argento iridato uscente, di Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo, va ...

