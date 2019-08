Barcellona squadra | 120 anni di storia

Liga - Athletic Bilbao-Barcellona 1-0 - un eurogol di Aduriz stende la squadra di Valverde [FOTO e VIDEO] : Il Barcellona è stato sconfitto 1-0 a Bilbao dall’Athletic all’esordio stagionale in Liga. Privo di Lionel Messi convalescente, con Luis Suarez infortunato al 32′, il Barcellona campione uscente si è inchinato a un gran gol del veterano Aritz Aduriz. Deludenti Griezmann e de Jong. Bayern Monaco-Herta Berlino 2-2, i campioni di Germania fermati in casa: non basta Lewandowski [FOTO] A partire bene sono i padroni di casa. ...

Piqué : “Il Napoli è la squadra della serie A che più assomiglia al Barcellona” : A poche ore dall’amichevole di stanotte tra Napoli e Barcellona, in conferenza stampa da Miami ha parlato Gerard Piqué: Il difensore del club spagnolo ha elogiato il club di De Laurentiis: “Credo che il Napoli sia la squadra che più somigli al calcio del Barça in serie A. A loro piace tenere il pallone e dominare le partite andando in gol. La Juventus è la squadra che negli ultimi anni ha vinto tutti gli scudetti ma il Napoli ha ...