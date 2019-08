Atletico Madrid col minimo sforzo | ai colchoneros basta una rete per battere il Leganes

Kalinic alla Roma?/ Atletico Madrid tratta : Mariano Dias alternativa come vice-Dzeko : Nikola Kalinic alla Roma? Petrachi pensa al croato come vice Dzeko, l'Atletico Madrid disposto a trattare. Mariano Dias del Real l'alternativa

Liga - l’Atletico Madrid parte bene : 1-0 al Getafe - Morata gol e rigore sbagliato [FOTO] : L’Atletico Madrid inizia bene. Al Wanda Metropolitano, la squadra di Simeone batte il Getafe per 1-0. Colchoneros che partono bene e trovano il gol poco dopo la metà del primo tempo. Trippier crossa dalla destra e Morata incorna in tuffo per la rete del vantaggio. Al 38′ il Getafe resta in 10 per l’espulsione di Molina, decretata dopo il consulto al VAR. Al 42′ si ristabilisce la parità numerica per il doppio ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ 'No' all'Atletico Madrid per Allan - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. Ultime notizie, il centrocampista brasiliano sarebbe stato cercato dai biancorossi spagnoli ma i partenopei...

Al via - oggi - la Liga. Attenti all’Atletico Madrid. Neymar potrebbe cambiare gli equilibri : Inizia oggi la Liga. Tutte le squadre del campionato spagnolo vanno a caccia del Barcellona campione di Spagna, mentre il mercato è ancora aperto. E proprio il mercato, per la Gazzetta dello Sport, potrebbe cambiare tutto. Il nodo centrale è, naturalmente, Neymar. Se il brasiliano tornasse al Barcellona, che in attacco ha aggiunto a Messi e Suarez anche Griezmann, le cose sarebbero più complicate per tutti e il club spagnolo non avrebbe rivali. ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Rodrigo all’Atletico : Pogba vicino al Real Madrid : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09 Bayern MONACO – Il club bavarese ha messo gli occhi su Blaise Matuidi: dopo la conferma di Sami Khedira, il francese probabilmente andrà via. 15.06 MILAN – Secondo Sky Sport, anche se dovesse partire Andrea Conti, i rossoneri proveranno a sostituirlo con un altro terzino destro. 15.02 JUVENTUS – Definita l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato: ...

Atletico Madrid - tegola Diego Costa : lesione agli adduttori - i Colchoneros tornano sul mercato? : lesione muscolare agli adduttori della coscia sinistra: questa la diagnosi per Diego Costa a seguito dell’infortunio subito durante la partita amichevole giocata a Stoccolma contro la Juventus. Lo rende noto l’Atletico Madrid, spiegando che l’attaccante è stato sottoposto a una risonanza magnetica. Non è stata comunicata l’entità della lesione, ma Diego Costa dovrà stare fermo da alcune settimane ad un mese. Brutte ...

Juventus - Atletico Madrid trascina al top gli ascolti di Sportitalia : Sabato di grandi ascolti per Sportitalia (disponibile sul canale 60 DTT), trascinata dalla diretta in esclusiva di Juventus-Atletico Madrid che ha chiuso la International Champions Cup 2019, interamente trasmessa in chiaro e gratuitamente dall'emittente guidata da Michele Criscitiello. Sono stati 3.329.931 gli italiani che, in un caldissimo sabato d'agosto, hanno seguito su Sportitalia l'ultima amichevole internazionale dei bianconeri di Sarri ...

Joao Felix Show - Juventus sconfitta 2-1 dall'Atletico Madrid : La Juventus di Maurizio Sarri ko contro l'Atletico Madrid nell'International Champions Cup alla Friends Arena di Stoccolma.

Diretta/ Juventus Atletico Madrid - risultato finale 1-2 - streaming SI : bianconeri ko : Diretta Juventus Atletico Madrid streaming video su Sportitalia: orario, quote, risultato live e probabili formazioni della partita di Stoccolma, ICC 2019.

International Champions Cup - Atletico Madrid-Juventus 2-1 : un super Joao Felix trascina i Colchoneros : Sconfitta per la Juventus nell’ultima gara dell’International Champions Cup. L’Atletico Madrid di Simeone si impone sui bianconeri di Sarri per 2-1 grazie alla doppietta di Joao Felix, inutile il gol di Khedira. Parte meglio la Juventus che attacca e costringe l’Atletico nella propria metà campo. Al 12′ Oblak è miracoloso su Chiellini. Alla prima sortita offensiva l’Atletico rischia di passare con il ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-2 in DIRETTA : i Colchoneros vincono e si classificano secondi nella classifica della ICC 2019! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO TEMPO 94′ Non c’è più tempo: i Colchoneros battono la Juventus 2-1! 92′ Perde tempo la squadre di Simeone, pronto a conquistare la seconda piazza nella classifica generale. 90′ 4 minuti di recupero. 90′ Fuori Diego Costa, dentro Saponjic. 89′ Dybala e Bernadeschi provano a cercarsi: il sudamericano non intuisce il passaggio. 87′ Cuadrado ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-2 in DIRETTA : palo di Rabiot! Girandola di cambi a Stoccolma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68′ Buona chiusura di De Sciglio sul neo entrato Riquelme, che ha sostituito Saul. 66′ Non molte le occasioni da segnalare in questa seconda frazione dove gli allenatori stanno visionando anche le seconde linee. 64′ La Juventus controlla il pallone: l’Atletico attende le mosse die bianconeri. 62′ Dopo la Girandola di cambi, ora le squadre proveranno a prendere le ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-2 in DIRETTA : si riparte alla Friends Arena! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ DOUGLAS COSTA! PALO! Grande giocata con i soliti dribbling veloci, poi, una deviazione, porta il pallone sul palo. 46′ Solo un cambio all’intervallo: dentro Thomas Partey, fuori Marcos Llorente. 46′ Si riparte alla Friends Arena! INIZIO SECONDO TEMPO 18.52 L’Atletico Madrid termina in vantaggio il primo tempo per 2-1 grazie alla doppietta del baby Joao Felix, ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-2 in DIRETTA : Colchoneros in vantaggio all’intervallo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.52 L’Atletico Madrid termina in vantaggio il primo tempo per 2-1 grazie alla doppietta del baby Joao Felix, acquistato dal Benfica per 126 milioni. Di Khedira il gol del momentaneo pareggio: i bianconeri hanno giocato meglio in termini di possesso palla, creando tante occasioni ma mai fin troppo pericolose. Colchoneros veloci e abili a sfruttare le amnesie difensive bianconere. FINE ...