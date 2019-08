Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) Ricordo ancora quando dissi a mio figlio, all’età di quattro anni – tra i primi impellenti doverosi insegnamenti da impartirgli, ed io ancora infervorato ed indottrinato da mio padre : “Rammenta: le femmine non si toccano neppure con un fiore!”. E lui che attonito mi guardò e con piglio critico mi rispose: “perché i maschi sì?”. Al che gli risposi: “sì, hai perfettamente ragione, neppure i maschi”. Di quanta sorpnte saggezza e di quanti insegnamenti sono capaci i nostri figli, in quanto esseri senzienti privi di sovrastrutture, di mistificazioni e di zavorre ideologiche che ammorbano e condizionano i nostri pensieri e dunque le nostre azioni? Dovremmo imparare ad ascoltarli più spesso e soprattutto di scendere dallo scranno borioso di “educatori” e genitori infallibili. Parto da questa riflessione, solo apparentemente spuria, per affrontare il tema dellatra ...

UNHCRItalia : In 25 paesi esistono leggi che negano alle donne il diritto di trasmettere la propria cittadinanza ai loro figli. B… - Cascavel47 : Parità di genere, la virilità paga o pagare rende virili? - GiusiSarcina : @martinoloiacono @GiorgiaMeloni Essendo una a cui i problemi di genere danno l’orticaria sarebbe decisamente folle… -