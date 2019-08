Montella a Sky | “Mandatemi via | non accetto certi ragionamenti Non voglio più sentire

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 24 agosto 2019) Al termine del match Fiorentina-Napoli l’allentore Vincenzoè stato interistato da Sky. Il tecnico napoletano è apparso visibilmente nervoso per alcune decisioni arbitrali. Vincenzoa Sky ha dichiarato di aver accettato anche errori peggiori in carriera, ma senza VAR. “Di questa partita mi tengo la prestazione, l’orgoglio ed il coraggio dei giovani, l’entusiasmo del pubblico e la carica che ci da il presidente Commisso. Ciò che non mi spiego è perchè non si è andato a consultare il VAR nell’occasione del rigore concesso al Napoli. Ci sono le tecnologie, perchè cinque persone si complicano la vita. Nell’episodio dell’ammonizioni non ho mancato di rispetto alla terna arbitrale, ho solo invaso il campo. Inoltre ci siamo stancati didire che Chiesa è un simulatore. Mi rivolgo agli addetti ai lavori e dico ...

