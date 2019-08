LIVE Giorgi-Linette 3-4 | Finale WTA New York in DIRETTA | quattro break nei primi cinque

Fonte : oasport

(Di sabato 24 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 perche si salva chiudendo il game addirittura con un ace. A-40 Prima vincente di. 40-40 Rovescio in rete dipurtroppo. 30-40 Risposta di dritto in rete di. 15-40 Altro dritto lungo di, due palle. 15-30 Dritto lungo di. 15-15 Risposta di rovescio lunghissima di. 0-15 Gran risposta e dritto vincente di. 3-3 Risposta lunga di rovescio ditiene finalmente il servizio. 40-15 Dritto lungo di. 30-15 Rovescio largo di. 15-15 Dritto in rete di. 0-15 Quinto doppio fallo di. 3-2che mette un rovescio in back in rete, contro! 0-40 Dritto largo in controbalzo di, tre palle del contro. 0-30non vuole essere da meno, altro doppio fallo. 0-15 Doppio fallo anche per. 3-1, gran palla ...

AgilTenisPicks : #Live Camilla giorgi +2.5 games Momio -118 - Matt_Orlandi : LIVE #Giorgi - #Linette, diretta e risultato in tempo reale finale #WtaBronx 2019: inizio ore 20.00 @_SuperNews_ - zazoomnews : LIVE Giorgi-Linette Finale WTA New York in DIRETTA: l’azzurra a caccia del trionfo nel Bronx - #Giorgi-Linette… -