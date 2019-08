Il figlio di Robin Williams | La morte di mio padre è stato un trauma

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Zaknon ha retto l'onda emotiva del suicidio deled è caduto in un vortice di depressione e autodistruzione, da cui ora è uscito. Oggi aiuta altre persone mentalmente fragili. A diversi anni dalladi suo, avvenuta per suicidio nel 2014, ildiha deciso di parlare e di raccontare come ha vissuto quell'episodio cosìtico. Zakprimogenito che l'attore ha avuto con Valerie Velardi, si è aperto in una community online dove sono solite trovarsi persone affette da problemi psichici.L'uomo ha ammesso di essere caduto in depressione a causa delladel, una spirale distruttiva che lui ha inizialmente cercato di combattere attraverso l'automedicazione. Ha perseguito questa filosofia per lungo tempo prima di arrendersi all'evidenza che non era quella la strada giusta da percorrere per salvarsi. In ...

ElenaCinquetta : RT @paoloigna1: Robin Williams, il figlio Zak rivela: «La morte di mio padre mi ha mandato in depressione» - paoloigna1 : Robin Williams, il figlio Zak rivela: «La morte di mio padre mi ha mandato in depressione» - AvvMennillo : Robin Williams, il figlio Zak: «Io depresso dopo la morte di mio padre» -