Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) Una donna di 34 anni è stata uccisa dala Copparo, in provincia diunaper motivi di. L’uomo, di circa 17 anni più grande di lei, è stato rintracciato e portato in caserma. Il pm, che procede per omicidio, lo sta interrogando. I due, che avevano una relazione da qualche tempo, si erano dati appuntamento sabato mattina presto per trascorrere la giornata insieme. Ma intorno alle 7.30 è iniziata una discussione al termine della quale lui – sposato con un’altra donna – secondo le ricostruzioni dei carabinieri e dei militari del Ris l’hapiù volte allacon un corpo contundente. La vittima èintorno alle 12 del 24 agostoore di agonia, all’ospedale Sant’Anna di Cona, dove era stata portata in gravissime condizioni. L'articoloindaluna...

fattoquotidiano : Ferrara, morta 34enne colpita in testa dal compagno dopo una lite per gelosia. L’uomo è stato fermato - geomluigi1 : RT @TutteLeNotizie: Ferrara, morta 34enne colpita in testa dal compagno dopo una lite per gelosia. L’uomo è… - Cascavel47 : Ferrara, morta 34enne colpita in testa dal compagno dopo una lite per gelosia. L’uomo è stato fermato… -