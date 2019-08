Travolti dalla folla accalcata davanti ai cancelli | 5 morti e più di venti feriti al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Cinque persone sono morte la notte scorsa durante un concerto, in Algeria. Secondo quanto riportatoBbc, i ragazzi sono statiche si eraad uno deidello stadio di Algeri che ospitava il live del rapper Abderraouf Derradji, meglio noto con il nome di Soolking. Circache sono stati subito trasportati in ospedale. Secondo il sito di notizie TSA, le vittime sono tre ragazzi e due ragazze. Nonostante la tragedia, il concerto si è tenuto ed è stato trasmesso in diretta tv. Derradji non ha ancora commentato l’episodio. “C’era troppa gente per uno stadio di quelle dimensioni – ha raccontato alla Bbc Linda Chebbah, una giornalista presente al concerto – Sul prato la gente si spintonava per avere un po’ di spazio. Non sono sorpresa dal fatto che sia accaduto un incidente di questo ...

