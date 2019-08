Maratea | liquami in mare | stop ai bagni

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) Emanuela Carucci È già la seconda volta che si verifica un guasto alla fogna e che il sindaco emette l'ordinanza per il divieto di balneazione Un nuovo divieto di balneazione nella zona di Fiumicello, a, in provincia di Potenza, è stato emesso dal sindaco, Danielepelli.C'è una rottura indella condotta deie non è la prima volta che accade. Già lo scorso 13 agosto, proprio a ridosso di ferragosto, c'era stata un'altro problema alle tubazioni ed il primo divieto di balneazione.Come si legge sul giornale on line "basilicata24", dalle analisi delle acque è emersa la presenza di batteri come escherichia coli ed enterococchi che possono causare infezioni ai bagnanti. Biagio Salerno presidente del consorzio turistico disi dice molto rammaricato per l'ordinanza che dispone il divieto di balneazione per il nuovo guasto alla condotta del depuratore. ...

cronachelucane : Ancora liquami in mare: Bardi assisterà alle procedure di bonifica - SassiLive : ALLARME LIQUAMI, NUOVO DIVIETO DI BALNEAZIONE SULLA SPIAGGIA DI “FIUMICELLO” DI MARATEA - salernopost : A Maratea, nella vicina Basilicata, si è verificata una nuova avaria alla condotta dei liquami che, nei giorni scor… -