Due sposini di mattina si sposano e la sera svaligiano la chiesa dove avevano celebrato

(Di venerdì 23 agosto 2019) Una coppia di giovani sposi ha deciso di compiere un incredibile gesto. Prima si sono sposati in unamolto carina del Tennessee poi lastessa del loro matrimonio hanno deciso di svuotarne le casse. I due sposi Briand Dykes e Mindy McGheee hanno convogliato a nozze nella Cappella di un affollatissimo centro turistico del Tennesse. Per laprenotato una piccolina villa del centro turistico per trascorrere il loro primo giorno di luna di miele. Solo che i due hanno voluto fare una bravata, si sono nuovamente recati nellalasi erano celebrate le loro nozze per svuotarne le casse. Il bottino è stato di oltre 500 dollari. Con i soldi rubati hanno prenotato un tavolo in un lussuoso ristorante vicinopoi hanno trascorso lata. Solo che all’arrivo alla villetta hanno trovato la Polizia a attenderli. I due erano stati ...

