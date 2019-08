Texas | condannato a morte di Larry Swearingen Lui | “Dio | perdonali | non sanno quel che

Texas - esecuzione di un condannato per stupro e omicidio. Le sue ultime parole : “Perdonali - non sanno quello che fanno” : Larry Swearingen era stato condannato per il rapimento, lo stupro e l’uccisione di una studentessa universitaria avvenuto nel 1998. Si è sempre dichiarato innocente, ma è stato condannato a morte e la notte scorsa è stato ucciso tramite iniezione letale. Con Swearingen salgono a 12 le esecuzioni avvenute negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno, di cui quattro in Texas. Dodici minuti dopo l’iniezione letale il condannato è stato dichiarato morto. ...