Negro di ma Scritta razzista sull' auto di un medico della Croce Rossa

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 22 agosto 2019) Stefano Damiano Al suo ritorno da una cena al Pigneto, ilha trovato l'insulto inciso con una chiavea sua macchina "di m...a". é stata questa la frase che Andi Nganso,30enneItaliana, originario del Camerun, si è trovato incisa sul cofanopropriaforse con una chiave. Il nuovo caso di insulti razzisti è avvenuto a Roma, nella zona del Pigneto ed ha coinvolto il giovane operatoreCRI. Sul parabrezzavettura era ben visibile l'adesivo dell'organizzazione ma questo non è bastato come deterrente per l're del gesto. Il giovane, impiegato nell'Area salute del comitato nazionale, era andato a cena fuori con un amico dopo aver finito di lavorare nella sedein via Ramazzini, al Gianicolense; aveva parcheggiato la suain zona casilina ma di ritorno dal ristorante ...

