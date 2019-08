Maurizio Costanzo preferisco annoiarmi ma i social non mi avranno mai

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di giovedì 22 agosto 2019) In un’intervista a “Chi,”ha spiegato: «Inetwork non mimai, piuttosto. Riconosco che sono stati una grande invenzione, ma ho passato una vita intera sotto i riflettori e tengo al mio privato». Tra una settimana,compirà 81 anni e in questi giorni si sta concedendo un po’ di relax con la moglie, Maria De Filippi, ad Ansedonia. «È grazie a lei se ho scoperto il concetto di relax. Prima di incontrarla, solo a sentir parlare di vacanze fuggivo via. Oggi, invece, ho iniziato ad apprezzarle. Certo, mi annoio quanto basta, ma alla pausa estiva non rinuncio più». «Il nostro è un matrimonio così felice e duraturo perché dopo pranzo ci prendiamo del tempo per noi stessi: ci separiamo e ci ritroviamo verso le 19. Ogni coppia dovrebbe investire nel piacere di ritrovarsi. Quando Maria esce, non aspetto altro che ...

