La versione Switch di The Witcher 3 si mostra in un lungo video gameplay

Nintendo Switch : la nuova versione offre prestazioni migliorate e un aumento della durata della batteria : Qualche tempo fa avevamo parlato della versione aggiornata di Nintendo Switch che offre una durata della batteria più efficiente. Ma ora, a quanto pare, il nuovo modello aggiornato della console ibrida offre anche un notevole aumento delle prestazioni.Il modello aggiornato di Switch è dotato di una variante aggiornata del processore NVIDIA Tegra X1 che non solo aumenta le prestazioni ma lo rende anche più efficiente dal punto di vista ...

The Witcher 3 : Digital Foundry analizza la versione del gioco su Nintendo Switch : Nella giornata di ieri durante la Gamescom è stata annunciata la data di uscita di The Witcher 3 per Nintendo Switch. Il video ha mostrato una piccola parte di gameplay, ma Digital Foundry ha avuto l'occasione di analizzare nel dettaglio come si comporta il gioco nella sua versione per la console ibrida.Il porting è stato commissionato da Sabre Interactive in collaborazione con CD Projekt RED e, come già ci si aspettava, il team è dovuto ...

Nintendo Switch : il nuovo modello riesce a far girare Breath of the Wild in versione portatile per cinque ore e mezza : Il nuovo modello di Nintendo Switch è disponibile per l'acquisto già in alcuni paesi come Hong Kong e in Australia ed alcuni hanno già potuto testare la durata della batteria.Uno YouTuber ha pubblicato un video che mostra la durata della batteria della nuova versione durante una sessione di gioco con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Nel video, vediamo che Zelda può essere riprodotto in modalità portatile per cinque ore e 36 minuti, ben ...

La versione Switch di Remothered : Tormented Fathers è stata rinviata : Come ben saprete Remothered: Tormented Fathers è un titolo horror realizzato dallo studio italiano di Stormind Games, il titolo è già disponibile su PC, Xbox One e PS4, ed ha avuto parecchio successo, oltre a vincere il premio di Miglior Gioco Italiano negli Italian Video Game Awards 2018.Una versione per Nintendo Switch era inoltre prevista per il 26 luglio, tuttavia tramite un comunicato stampa è stato dichiarato che il tutto è stato rimandato ...

Nintendo Switch : arriva la versione migliorata della console con durata della batteria fino a 9 ore : Nintendo in questi minuti ha confermato l'arrivo di una versione "potenziata" di Nintendo Switch. La console per adesso verrà lanciata in Giappone a partire da agosto e sullo store ufficiale è già presente nelle due classiche colorazioni.Sembra che la nuova versione non sia la "Pro" come molti si aspettavano, in quanto l'unico componente migliorato è la batteria. La casa di Kyoto stima che, a seconda del gioco, la batteria avrà un'autonomia fino ...

Nintendo Switch : un dataminer potrebbe aver scoperto le specifiche di una versione potenziata : In seguito alle notizie di ieri sul possibile piano di Nintendo di aggiornare alcuni dei componenti del modello originale di Nintendo Switch, un hacker e dataminer noto come Mike Heskin ha pubblicato attraverso Twitter alcuni dettagli scoperti analizzando il sistema operativo della versione Lite.Queste informazioni sono state estrapolate all'interno del nuovo firmware 5.0 della console. Ecco di seguito tutte le cose interessanti scoperte dal ...

Nintendo farà una versione economica della console Switch : Nintendo ha annunciato che a settembre metterà in commercio una versione economica della sua console Switch. Il dispositivo si chiamerà Switch Lite e dovrebbe costare 199 dollari. La Switch era stata lanciata nel 2017 ed era diventata una delle console

Switch Lite - arriva a fine settembre la versione solo portatile della console di Nintendo : Nintendo ha annunciato Switch Lite, una nuova versione della Switch che punta esclusivamente al gioco in mobilità grazie alle dimensioni più ridotte, con arrivo sul mercato previsto per il 20 settembre. La nuova Nintendo Switch Lite arriverà in 3 colori (giallo, grigio e turchese), equipaggerà uno schermo da 5,5″ (invece del 6.2″ presente sul modello più grande) ed avrà i controlli integrati con la scocca della console, e non i ...

Ufficiale Nintendo Switch Lite : uscita e prezzo per la versione mini della console : Nintendo Switch Lite non è più solo una fantasia e l'oggetto di incontrollati leak a rincorrersi negli ultimi mesi tra i corridoi del web. Il colosso di Kyoto ha infatti annunciato la versione in piccolo della sua celebre console ibrida, mostrandola per la prima volta nel trailer che trovate poco più in basso in questo stesso articolo. Questa edizione, come intuibile, è pensata espressamente per giocare in modalità portatile e sarà disponibile ...

Bloodstained è un gioco imperdibile - ma la versione Switch ha ancora bisogno di tanto lavoro - analisi comparativa : Lanciato originariamente con una campagna su Kickstarter, Bloodstained: Ritual of the Night è stato uno dei giochi di maggior successo nella storia del crowdfunding. Si tratta di un titolo che probabilmente non sarebbe mai venuto alla luce senza il supporto della comunità, e nonostante tutto, come per molti altri titoli, la strada del completamento è stata lunga e tortuosa, piena di sfide. Ma il gioco è finalmente arrivato e, forse contro ogni ...

In arrivo un nuovo aggiornamento per la versione Switch di Bloodstained Ritual Of The Night : Bloodstained Ritual Of The Night riceverà il 15 luglio un nuovo importante aggiornamento per la versione Nintendo Switch che andrà a risolvere alcuni bug che affliggono il titolo. La patch andrà a lavorare anche sull'ottimizzazione del prodotto.Come riporta WCCFTECH, di seguito vi riportiamo i punti principali del pacth note: Mappa Leggi altro...

Annunciata la versione Nintendo Switch di What Remains of Edith Finch : Secondo quanto riportato sul listino del Nintendo eShop giapponese, What Remains of Edith Finch è atteso su Nintendo Switch a partire dal 4 luglio. Come riporta Nintendo Everything, What Remains of Edith Finch è una raccolta di racconti bizzarri di una famiglia dello stato di Washington.Nei panni di Edith, perlustrerai l'imponente casa dei Finch, in cerca di aneddoti mentre lei esplora la sua storia familiare e cerca di capire il motivo per cui ...

Gris si prepara a ricevere una versione fisica per Nintendo Switch : Grazie ad una collaborazione con Special Reserve Games ed iam8bit, il platform indie Gris si prepara a ricevere una stupenda edizione fisica per Nintendo Switch, i giocatori potranno scegliere tra ben tre diversi bundle:Come riporta Dualshocker, i preordini saranno disponibili da oggi fino al 17 luglio, il gioco è disponibile su PC e Nintendo Switch."Gris è una ragazza piena di speranze e persa nel suo mondo, che si trova a vivere un'esperienza ...