Il vulcano Gaza erutta missili e infiamma Israele

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) Tre giorni fa, l’avviso: “è unin ebollizione che esploderà in faccia al nemico e ai suoi soldati”. In un comunicato congiunto - riferito da Safa News – tutte le fazioni palestinesi operanti nella Striscia, Hamas compresa, hanno sottolineato di aver avvisato “il nemico sionista dei suoi persistenti crimini, ma la sua leadership ancora gioca con il fuoco”. “I crimini dell’occupazione contro il popolo palestinese e i luoghi santi non resteranno senza risposta”, hanno aggiunto riferendosi ai recenti scontri sulla Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio per gli ebrei, ndr) a Gerusalemme. Poi hanno sottolineato che le infiltrazioni di giovani - come quella di domenica sera scorsa verso- “sono i segnali precursori di una più larga esplosione”. Infine le stesse fazioni hanno ...

