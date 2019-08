Crisi di governo | Bruxelles promuove Conte | Ha bene in un contesto

Governo - diretta Crisi. Salvini : «Elezioni via maestra ma se i no diventano sì pronto a ripartire» Consultazioni - è il turno del M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Crisi di governo - Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - ma poi mette tre "paletti" | I renziani : "Vogliono far saltare l'accordo" | E tra M5s cresce il partito del voto : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Crisi di Governo : “Può tornare un governo gialloverde - la Crisi è colpa di Conte che è un uomo del PD” : Il Professor Paolo Becchi è intervenuto ai microfoni di Matteo Torrioli su Radio Cusano Campus per commentare la crisi di governo. Salvini si è mosso tradi? “Mi sembra una cosa del tutto inutile. Lui ci ha provato: è stato un blitz che si è dimostrato un fallimento. Ora si tratta di vedere come uscirne. Mi sembra giustificato, perché ha vinto le elezioni europee, ha visto che non riusciva a cambiare. Ma il responsabile della crisi è Conte, non ...

Zingaretti fissa altre condizioni al governo giallorosso. E manda in Crisi renziani e M5s : Roma. “Ci siamo ripresi in mano il nostro destino”, dice una fonte del Pd vicina al segretario Nicola Zingaretti. Il riferimento è ai tre punti “irrinunciabili” che, secondo indiscrezioni di stampa, la delegazione dei democratici avrebbe presentato al Capo dello Stato durante le consultazioni al Qui

Crisi di governo - la diretta – Consultazioni al Quirinale : è il giorno di Pd e M5s. Zingaretti : “Ok a nuova maggioranza per governo di svolta” : Secondo giorno di Consultazioni al Colle: tocca a Pd e 5 stelle varcare la soglia del Quirinale. Se i partiti che ieri hanno visto Sergio Mattarella hanno detto di essere contrari al ritorno alle urne, ora è il turno delle due forze che potrebbero dare vita a un “governo di svolta“. Così l’ha chiamato il segretario del Partito democratico all’uscita dal colloquio con il capo dello Stato: “Abbiamo manifestato al ...

