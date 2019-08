UMIDIGI X lancia la sfida a Mi A3 con un’ottima scheda tecnica e un prezzo basso

(Di mercoledì 21 agosto 2019)non fa nulla per nascondere le similitudini fra i due e anzi è lei stessa a mettere a confronto Xiaomi Mi A3 con il suo nuovoX, uno smartphone annunciato oggi dal rapporto qualità-ottimo. L'articololaa Mi A3 con un’ottimae unproviene da TuttoAndroid.

Dalla Rete Google News

TuttoAndroid.net

Recensione UMIDIGI One Max – Non mancano sicuramente le scelte per gli utenti che cercano uno smartphone di fascia media che costi meno di 200 euro e ...