Tuffo in mare all’Isola D’Elba | grave 16enne | non sente più braccia e gambe

Napoli - Ciro muore in viaggio di nozze in Kenya : ucciso da un Tuffo in mare : La tragedia in Kenia, lo strazio ad Acerra. Ed epicentro del dolore il Rione Madonelle, quartiere nato per dare una casa dignitosa a chi lavorava in Montefibre e dove tutti conoscono tutti....

Ancona - morta a 22 anni dopo un Tuffo in mare : donerà cuore e fegato : Un tuffo le è costato la vita. La vacanza con l'amica del cuore si è tramutata in tragedia. Sofia Perelli è deceduta a 22 anni dopo un incidente balneare presso la spiaggia Urbani di Sirolo, in provincia di Ancona, accaduto lo scorso 8 agosto. Si era gettata in mare finendo contro uno scoglio. Soccorsa, ha lottato sei giorni in un letto d'ospedale ma non ce l'ha fatta ed è morta alla vigilia di Ferragosto: presto qualcuno potrà vivere con il suo ...

Jesolo - trovato morto il ragazzo che era scomparso in mare dopo un Tuffo dal pedalò : È stato ritrovato venerdì mattina il corpo del ventitreenne scomparso in mare a Jesolo nel giorno di Ferragosto. I soccorritori hanno trovato il corpo in un punto non lontano da dove il ragazzo si era tuffato per poi sparire tra le onde. A dare l’allarme erano stati i suoi amici: la giovane vittima si era tuffata da un pedalò.Continua a leggere

Trovati morti i due fratellini dispersi in mare a Ortona - un altro giovane scomparso a Jesolo dopo un Tuffo dal pedalò : Sono stati Trovati morti i due fratellini di 11 e 14 anni dispersi in mare ad Ortona, in Abruzzo, e un altro giovane di 20 anni è scomparso in mare a Jesolo, in provincia di Venezia,...

Andrea muore dopo un Tuffo in mare. Avrebbe compiuto 18 anni tra poco : Dramma nelle acque di Messina. muore Andrea Mudò, originario di Padernò, Avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 22 agosto. Una tragedia che si è consumata in pochi secondi sotto gli occhi di tutti. Erano appena trascorse le 13 quando il ragazzo ha accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Tonnarella a Furnari in provincia di Messina, dove stava trascorrendo una giornata di divertimento con gli amici. Per lui non c’è stato più nulla ...

Messina - malore dopo il Tuffo in mare : Andrea muore a 17 anni in spiaggia davanti ai bagnanti : Un ragazzo di 17 anni di Paternò, Andrea Mudo, è morto sulla spiaggia di Tonnarella di Furnari, in provincia di Messina, dopo essersi tuffato con i suoi amici ed aver avvertito un malore. Inutili i tentativi di rianimarlo, ne è stato dichiarato il decesso quando è arrivato all'ospedale di Patti. Stando alle prime informazioni disponibili, la giovane vittima era di Paternò, in provincia di Catania, frequentava gli scout e si trovava con un ...

Angelo Costabile - Tuffo in mare senza Corinne Clery?/ Video - sole e relax a Maratea.. : Angelo Costabile, tuffo in mare a Maratea senza Corinne Clery? Video, sole e relax per il fidanzato dell'attrice. Le ultime notizie.

Tuffi - Mondiali Gwangju 2019. Jack Laugher fa tremare i cinesi dai 3 metri ma sbaglia tutto all’ultimo Tuffo : ancora oro-argento Cina con Xie e Cao : La Cina è viCina, troppo viCina, quasi battuta per Jack Laugher, il campione britannico che per cinque Tuffi su sei nella finale del trampolino 3 metri mette alla frusta i campioni cinesi Xie e Cao, mettendo in forte dubbio l’en plein di ori. Il sesto e ultimo tuffo, però, il triplo e mezzo rovesciato, che Laugher aveva sbagliato anche ieri in semifinale, è fatale al britannico che sbaglia tempi ed esecuzione, entra praticamente ...

Tuffo in mare col motorino - multe per diecimila euro a Balotelli e all'amico imprenditore : Ammonta a circa mille euro, che potrebbero diventare quattromila se il pagamento dovesse avvenire oltre i 60 giorni, la sanzione amministrativa che il reparto reati contro l'ambiente della...

Tuffo a mare con scooter a Napoli - Salvini : «Balotelli l'avrei arrestato» : «Io Balotelli l'avrei proprio arrestato!». L'ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda di Nicola Porro che l'ha intervistato a «Quarta...

Napoli - Tuffo in mare col motorino - Balotelli e l'amico denunciati : istigazione a delinquere e gioco d'azzardo : Il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato all'autorità giudiziaria dalla Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d'azzardo...

Mario Balotelli rischia grosso per il Tuffo in mare col motorino : indaga la polizia di Napoli : L'ultima (probabile) fesseria di Mario Balotelli rischia di costargli molto più cara dei 2mila euro di scommessa. Si parla del fatto che l'ex attaccante del Marsiglia avrebbe chiesto a un uomo di Napoli di tuffarsi in mare a bordo del suo motorino. Questo lo ha fatto e ha incassato i 2mila euro di s