Trapianti | dopo 20 anni è stata sbloccata la norma sul silenzio assenso

Fonte : wired

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Lo scorso aprile la legge per la donazione degli organi ha compiuto 20. Unversario importante, che al ministero della Salute hanno deciso di festeggiare dando il via all’applicazione di una parta dellativa salutata come un’autentica rivoluzione nel 1999, ma mai attuata. Sì, perché la legge che avrebbe dovuto uniformare l’Italia agli standard del resto d’Europa, introducendo il concetto diper la donazione, ha attraversato due decenni e 12 governi rimanendo lettera morta. E ora, con la firma del ministro della Salute, Giulia Grillo, al decreto che contiene le norme del regolamento sul Sistema informativo(Sit), dovrebbe finalmente vedere la luce entro un anno. Il buco nelle norme Il Sistema informativo, di per sé, è semplicemente un’infrastruttura informatica per la gestione dei dati collegati all’attività della Rete nazionale ...

