Tour de l’Avenir 2019 | Thomas Pidcock costretto al ritiro a causa di una brutta caduta

Fonte : oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Era stato il grande protagonista fino a ieri: un terzo, un quinto, un secondo ed un quarto posto, la Maglia Verde sulle spalle ed una buonissima posizione in classifica generale. Purtroppo però la sfortuna gli si è messa contro: la giornata da tregenda, con pioggia e vento nella sesta tappa delde l’Avenirnon ha risparmiato. Il fenomeno britannico è caduto ed è statoal. Il suo triste commento: “Sto solo iniziando a tornare. Al momento non ricordo molto, ma ricordo abbastanza per sapere cos’è Instagram e mi è stato anche detto che avrei vinto, il che è un po’ una merda. Comunque, vivrò per combattere un altro giorno”. Visualizza questo post su Instagram Thanks for all the messages everyone. Just starting to come round, I don’t really remember much at the moment but I remember enough to know what Instagram is ...

Star_70_ : Modena, Aleotti conquista la maglia gialla al Tour de L’Avenir - SulPanaro : Il finalese Giovanni Aleotti è la maglia gialla al Tour de l’Avenir - Piergiulio58 : Tour de l’Avenir, Aleotti in maglia gialla. -