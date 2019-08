Fonte : blogo

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Qualcosa potrebbe cambiare per i calciofili. Secondo quanto hanno scritto La Repubblica e Milano Finanza, infatti, si starebbe lavorando ad untra Sky eper la creazione di un unicotv satellitare che permetta agli abbonati la visione dellediA previste attualmente in esclusiva sulla piattaforma sportiva di streaming e on demand.A 2019-2020 in diretta su Sky e: i dettagli La pay tv trasmetterà un totale di 266in esclusiva, la piattaforma di live e on demand streaming, invece, proporrà per ogni turno tre match.A,su Sky perle? L'piùpubblicato su TVBlog.it 21 agosto 2019 10:31.

SerieTvserie : Serie A, canale Dazn su Sky per vedere tutte le partite? L'accordo sembra più vicino - Oznets12 : RT @Se23rex: @StaseraItalia @nzingaretti Fate parlare un sacco di tempo Zingaretti, che alla fine non dice nulla come sempre , quando si pa… - Cris7887 : @adolfo70119485 @Lu_giWhite @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA Si ..dovrebbe uscire a breve anche il canale su Sky per le partite di serie A !! -