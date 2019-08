Salvini | l' Appeso

Vignetta in tedesco con Salvini Appeso a testa in giù. Leader Lega commenta : “Che pena” : Un vignettista slovacco ha pubblicato una Vignetta in cui si vede il Leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, appeso a testa in giù: un chiaro richiamo a piazzale Loreto e a Benito Mussolini. Lo stesso ministro dell'Interno ha condiviso l'immagine: “Simpatico questo vignettista di molti giornali tedeschi che mi mette a testa in giù... Che pena”.Continua a leggere

Salvini Appeso a testa in giù : vignetta choc dalla Germania : Vergognoso fumetto che raffigura una folla mentre bastona il ministro dell'Interno. La replica: "Che pena". "Bungee Jumping auf italienisch". È questa l'unica scritta che compare sull'oscena vignetta che ha come protagonista Matteo Salvini. Il fumetto ritrae il vicepremier leghista appeso a testa in giù, legato ad un palo con affissa la bandiera italiana. Sotto vi è una piazza colma di persone armata di bastoni, martelli e ...