Ninja ha scritto un libro | e sta per uscire

(Di mercoledì 21 agosto 2019)Blevins è la star indiscussa di Twitch, o meglio lo era, perché come probabilmente saprete il celebre streamer è ora passato sulla piattaforma streaming di Microsoft: Mixer.Ebbene, come possiamo vedere,negli ultimi mesi si è anche cimentato nella stesura di un, intitolato Get Good, che egli stessa apostrofa come la "guida definitiva per il gaming"."E' tutta la vita che videogioco, mentre gioco in ambito professionale da 10 anni" spiega. "Ogni cosa che ho imparato è condensata nel mio primo. Spero vi piaccia".Leggi altro...

