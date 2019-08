Multa auto 2019 | interessi | importo per sanzione e quando aumenta

Genova - lascia l'auto in divieto per soccorrere la moglie incinta : Multato : Enrico Gatto, 42 anni, voleva raggiungere la compagna che stava male ma non riusciva a trovare parcheggio

Genova - lascia l’auto in divieto per soccorrere la moglie incinta (e lo dice ai vigili) : Multato : "Certi episodi non accadono soltanto sugli autobus di Napoli, anche qui nel Genovese: io sono stato multato per aver lasciato l’auto in un parcheggio per disabili mentre mi precipitavo a soccorrere mia moglie incinta di nove mesi che aveva appena accusato un malore”, la denuncia di un 42enne che si è ritrovato una multa nonostante avesse spiegato la situazione ai vigili.

Bari - vigili in borghese su moto per Multare chi usa il cellulare mentre guida. Decaro : "E' poco - va sequestrata l'auto" : La linea dura dopo la morte della 18enne investita mentre era in bici. Gli agenti agganciano, seguono e poi bloccano gli autisti mentre usano il telefonino: multe da 161 euro e 5 punti sulla patente

Carico auto troppo 'ingombrante' - Multato in autostrada /FOTO : Vibo Valentia, 5 ago. - (AdnKronos) - Difficile passare inosservati quando si viaggia con un Carico troppo 'ingombrante'. Ma è proprio ciò che è accaduto nella tarda mattinata di oggi sull'autostrada A/2 nei pressi dello svincolo per S. Onofrio (Vibo Valentia) dove una pattuglia della Polizia Strada

Notte da guinness dei primati per un automobilista di origine africana - commette ben 29 infrazioni che gli costano 109 punti in meno alla patente e 5.540 euro di Multa : E’ successo tutto in una Notte a un uomo di origine africana. L’uomo in una sola Notte a volante della sua auto a Torino ha commesso ben 29 infrazioni. Le 29 infrazioni sono state contestate all’uomo da una pattuglia di vigili urbani alla 4 di mattina. I vigili hanno elevato una multa totale di ben 5.540 euro. Le 29 infrazioni hanno provocato all’automobilista 109 punti in meno alla patente. L’uomo pensava di compiere qualsiasi ...

Verona - si allontana in cerca del parchimetro : automobilista Multata mentre paga la sosta : L'automobilista era andata a pagare il parcheggio alle 11.36 ma l'addetto ai controlli era passato appena un minuto prima multandola alle 11.35. È bastato appena un minuto di differenza perché alla donna venisse applicata una multa di ben 42 euro. Secondo la donna si tratta di una ingiustizia ma per 'azienda del trasporto locale è tutto regolare.Continua a leggere

Ripara il marciapiede senza autorizzazione : dovrà pagare una maxi-Multa : Succede a Rovigo, dove un cittadino italiano di origini tunisine dovrà pagare 622 euro di sanzione, che potrebbero diventare...

Turista parcheggia bene la sua auto ma trova la Multa - la sua condotta è “Istigazione al furto” : In tanti forse non lo sanno ma l’art. 158 del Codice della strada, al comma 4, prevede che «durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso», pena una sanzione di 41 euro. Questo articolo del codice della strada l’ha scoperto nel modo peggiore un Turista che aveva lasciato la sua macchina parcheggiata con il finestrino un po’ aperto ad ...

Firenze. Vendeva ghiaccioli senza autorizzazione - Multato dalla Polizia Municipale : Ha pensato di sfruttare la calura estiva per vendere ghiaccioli ai passanti. Il tutto senza nessuna autorizzazione. Ma è stato