Il programma di Lorella Cuccarini chiude una settimana prima

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Grand Tour, ilcondotto dasu Rai, termina il 23 agosto e non il 30 come previsto. “Nessuna chiusura anticipata - ufficializza la Rai - La rete ha deciso di accorpare le ultime due puntate che in andranno in onda ine seconda serata venerdì 23 agosto”.Nonostante la precisazione del servizio pubblico, TvBlog attribuisce la scelta ai bassi ascolti registrati. Il, un viaggio alla scoperta delle bellezze della penisola, aveva debuttato il 2 agosto con 2 milioni di spettatori e il 12% di share, scesi intorno al 9% nella puntata del 16.Gli ascolti bassi avevano provocato le beffe di Heather Parisi: tra le due da tempo non scorre buon sangue. “Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste”, aveva twittato la showgirl.dal 9 settembre ...

ricpuglisi : Cara @heather_parisi, Hai letto? Le soubrette sovraniste hanno qualche problemuccio di audience... - giornalettismo : Non c'è pace per Lorella #Cuccarini: dopo le polemiche per le sue affermazioni «sovraniste» e la bagarre con Heathe… - Corriere : Lorella Cuccarini, chiude una settimana prima«Grand tour» -