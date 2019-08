Ciclismo – Fuglsang rinnova | il danese sarà un corridore Astana per altri 2 anni

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 21 agosto 2019)un ciclista dell’perdue: annunciato il rinnovo del contratto delDopo la delusione del Tour de France e la brutta caduta che lo ha costretto a ritirarsi dalla Grande Boucle, per Jakobarriva una splendida notizia: il ciclistahato il suo contratto con l’perdue. “L’Pro Team è lieto di annunciare un nuovo accordo di 2con uno dei leader della squadra, Jakob. Pertanto, il ciclistacontinuerà a difendere i colorinel 2020 e nel 2021“, si legge in una nota pubblicata dal team kazako. Fabio Ferrari/LaPresse “Sono felice di stare con la squadra, perché mi sento qui come a casa. Sono stato conper 7e sono felice di continuare. Come tutti hanno potuto vedere quest’anno, ho davvero trovato il mio posto e ho avuto un ...

