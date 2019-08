Videogame | ecco quanto costerà il servizio Arcade di Apple

Fonte : wired

(Di martedì 20 agosto 2019) (Foto:) C’è grande attesa per, ilin abbonamento tutto incluso per appassionati di, che dovrebbe debuttare il prossimo autunno insieme o poco dopo il lancio del nuovo sistema operativo iOs 13 e della famiglia iPhone 11. Molti dei dettagli sono noti, ma rimaneva finora il dubbio sul costo dell’abbonamento. Almeno fino a quando si è trovato un indizio molto interessante nascosto a sorpresa all’interno delle api sfruttate dall’App Store per poter comunicare con altre applicazioni. Viene citato un prezzo di 4,99 dollari al mese, pari a circa 4,5 euro al cambio attuale. Un costo abbastanza ridotto, per un accesso illimitato ai giochi messi a disposizione da. Emergono anche altri dettagli. Viene confermato il mese gratuito di prova e sembra ci sarà anche il supporto per gli account di “In famiglia“, con ogni ...

