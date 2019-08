I pm sequestrano la Open Arms e fanno sbarcare tutti i migranti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Adesso arriva la decisione dei pm a. La procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave. E questa scelta, da parte della procura implica lo sbarco dia bordo. Dunque le toghe, dopo aver agevolato il ritorno in mare delle ong con i dissequestri delle navi, adesso danno una mano acon un sequestro. Una situazione paradossale che però porterà allo sbarco dia Lampedusa. La mossa della procura è arrivata proprio nel giorno in cui la Spagna ha annunciato l'invio di una nave militare per dare assistenza aie per procedere al trasbordo per poi dirigersi verso un porto iberico.E sul caso, subito dopo il dibattito parlamentare sulla crisi di governo, è tornato a parlare il ministro degli Interni, Matteo Salvini: "Molto probabilmente mi arriverà un’altra denuncia perchè la procura di Agrigento ...

lula51226407 : @petergomezblog L Open Arms non ci vuole andare perché sequestrano la nave. Tutti in Italia. Che schifo. - GTortoriello : @TITTIPRICE @SkyTG24 Egregio capitano Open Arms, se torni in Spagna sei FRITTO!! TI FARANNO UNA MULTA GIGANTE, TI S… - Salvo66700666 : @69fabio96 Salendo a bordo, sono su territorio Italiano, furbi quelli di Open Arms. La nave la sequestrano o no? No… -