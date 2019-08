Ghostbusters The Video Game Remastered | Aperti ufficialmente i preordini

Ghostbusters The Videogame Remastered : Data di uscita annunciata : Saber Interactive ha annunciato che Ghostbusters : The Video Game Remastered , la ri-edizione HD del gioco action-adventure con il cast originale dei film cult di Columbia Pictures, sarà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows su Epic Games store il 4 Ottobre, 2019. I fan possono prenotare la versione digitale di Ghostbusters : The Video Game Remastered a partire da oggi su PlayStation Store, Nintendo eShop, ...

Ghostbusters : The Video Game Remastered arriverà nel mese di ottobre : La versione remaster di Ghostbusters: The Video Game ha una data di uscita, il titolo arriverà nel mese di ottobre.La riedizione in HD di Ghostbusters: The Video Game sarà disponibile in digitale e in versione retail il prossimo 4 ottobre, secondo l'annuncio comunicato nella giornata di ieri.Svelato a maggio, il titolo di Sabre Interactive sarà disponibile per PS4, Switch, Xbox One e PC tramite Epic Games Store.Leggi altro...